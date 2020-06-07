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Tarihe tanıklık eden menengiçlere 'anıt ağaç' levhaları asıldı

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde, İstanbul'u fetheden büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gölgesinde dinlendiği rivayet edilen tarihi menengiç ağaçlarına 'anıt ağaç' levhaları asıldı.

Tarihe tanıklık eden menengiçlere 'anıt ağaç' levhaları asıldı

Çorum’un Osmancık ilçesinde, İstanbul’u fetheden büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gölgesinde dinlendiği rivayet edilen tarihi menengiç ağaçlarına 'anıt ağaç' levhaları asıldı.
Çorum’un Osmancık ilçesin Yeşilçatma Mahallesi Tekke Sokağında bulunan, Koyun Baba Hazretlerinin yetiştirdiği ve İstanbul’u fetheden büyük Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in gölgesinde dinlendiği rivayet edilen 16 menengiç ağacına 'Anıt ağaç' levhaları asıldı.
Tarihe tanıklık ettiği ve yüzlerce yıllık geçmişi olduğu tahmin edilen, Osmancık’ta Çitlembik ve Sakız Ağacı olarak adlandırılan, menengiç ağaçları, Ankara 2. Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 2008 yılında tescil edilmişti.

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