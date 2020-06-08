Yıldırım isabet eden ağaç binaya devrildi

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<br>Mustafa ULUSOY/OSMANCIK, (Çorum), (DHA) ÇORUM'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Sahili Maarif Parkı´nda bulunan çam ağacına yıldırım isabet etti. Ağaç belediye binasına devrildi.<br>Kızılırmak Sahili Maarif Parkı´nın bahçesinde oturan vatandaşlar, aniden bastıran gök gürültü sağanak yağış nedeniyle kapalı alana geçti. O sırada belediye binasının yanında bulunan çam ağacına yıldırım isabet etti. Ağaç belediye binası üzerine devrilirken, o anlar belediyenin güvenlik kamerasına yansıdı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Mustafa ULUSOY <br>2020-06-08 20:53:41<br>

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