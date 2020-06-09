Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Aybüke öğretmen için anlamlı paylaşım

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Aybüke öğretmen için anlamlı paylaşım

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit Aybüke öğretmen için anlamlı paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü üyelerinin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama da, "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu’ya Faslı gelin
YEREL HABERLER Sungurlu’ya Faslı gelin
Yıldırım isabet eden ağaç binaya devrildi
YEREL HABERLER Yıldırım isabet eden ağaç binaya devrildi
Köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Köpek yüzünden çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı
Ahlatcı il genel meclisi üyeleriyle biraraya geldi
YEREL HABERLER Ahlatcı il genel meclisi üyeleriyle biraraya geldi
Ceviz diyarı Oğuzlar'da çam kozalağı reçeli üretiliyor
YEREL HABERLER Ceviz diyarı Oğuzlar'da çam kozalağı reçeli ...
Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler yaralandı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı, ikiz kardeşler ...
Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde korona virüs alarmı
YEREL HABERLER Çorum Emniyet Müdürlüğü'nde korona virüs alarmı
Okul bahçesindeki çam ağaçlar kesildi
YEREL HABERLER Okul bahçesindeki çam ağaçlar kesildi
Tarihe tanıklık eden menengiçlere 'anıt ağaç' levhaları asıldı
YEREL HABERLER Tarihe tanıklık eden menengiçlere 'anıt ağaç' ...
Nesli tehlikedeki ‘Şah Kartallar' için arazi çalışmaları
YEREL HABERLER Nesli tehlikedeki ‘Şah Kartallar' için arazi ...
Başkan Sülük, esnafa verdiği sözü yerine getirdi
YEREL HABERLER Başkan Sülük, esnafa verdiği sözü yerine getirdi
AK Parti Uğurludağ Gençlik Kolları başkanlığına Alper Torun atandı
YEREL HABERLER AK Parti Uğurludağ Gençlik Kolları başkanlığına Alper ...
Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 5 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X