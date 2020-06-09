ÇESOB Başkanı Gür İl Başkanı Ahlatcı'yı ziyaret etti

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, yeni binalarına taşınan AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde Birlik Yönetim Kurulu üyeleri ve esnaf odası başkanlarıyla birlikte ziyaret ettiği AK Parti İl Binası’nda İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı’yla bir süre görüşen ÇESOB Başkanı Recep Gür, yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulunarak, binanın AK Parti’ye yakıştığını ve güle güle oturmaları temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı ise, Çorum esnafıyla her zaman gurur duyduklarını ve Çorum’u esnafla birlikte büyütmekte kararlı olduklarının altını çizdi.

AK Parti İl ve Merkez İlçe Başkanlıkları olarak Çorum halkına uzun yıllardır İnönü Caddesi’nde hizmet verdiklerini şimdi ise Kadeş Barış Meydanı’nın karşısında yine uzun yıllar hizmet vermeyi düşündüklerini vurgulayan Ahlatcı, eski binanın asansörsüz olduğunu bu yüzden yeni binaya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Eski hastanenin yeniden hizmete gireceğini, hızlı tren ve Askeri Eğitim birliği yatırımlarının kesinleştiğini, havaalanı konusunun da gündemlerinden düşmediğini vurgulayan Ahlatcı, havaalanını da kendi İl Başkanlığı döneminde Çorum'a kazandırmayı hedeflediğini kaydetti.

Amaçlarının Çorum'u bölgesinde söz sahibi bir şehir yapmak olduğunu dile getiren Yusuf Ahlatcı, esnaf ve sanatkârların istek ve taleplerini önemsediklerini ifade ederek, “Bizler sizlerin hizmetkarıyız. İstek ve taleplerinizde bizlere rahatsızlık vereceğinizi düşünmeyin. Siz emredin biz yapalım. Telefonum 24 saat açık” dedi.

Yusuf Ahlatcı, ziyarette ayrıca pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara yapılan yardımları da masaya yatırırken, AK Parti olarak bu süreçte mağduriyet yaşanmaması için ellerinden gelen gayreti de gösterdiklerini sözlerine ekledi.

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