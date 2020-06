Şehit Aybüke öğretmen, mezarı başında anıldı

<br>Zeynep Irmak ÖCALTayfur KARAMustafa ULUSOY/OSMANCIK, (Çorum), (DHA)- BATMAN'da, terör saldırısında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın (22), ölümünün 3´üncü yıl dönümünde memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında, dualarla anıldı.<br>Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2016'da, PKK'lı teröristlerin açtığı ateşle, bulunduğu araçta şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın´ın ölümünün 3´üncü yılında, memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki mezarı başında, anma düzenlendi. Anmada, Aybüke öğretmenin mezarına çiçek bırakılıp, Kuran-ı Kerim okunarak, dua edildi.<br>Karabük´ün Safranbolu ilçesinde yaşayan Aybüke Yalçın´ın annesi Zehra ve babası Sadık Yalçın, törene katılanlara teşekkür etti. Samsun´da faaliyetlerini sürdüren bir özel okul tarafından düzenlenen `Uğurlu Mektuplar´ projesi kapsamında ilkokul öğrencilerinin yazdığı mektuplar da Aybüke öğretmenin mezarı başına konuldu. Mektupları alan anne Zehra Yalçın, öğrencilere teşekkür ederek, mektupları saklayacağını söyledi.<br>`CUMHURBAŞKANIMIZ HER ZAMAN ACIMIZI PAYLAŞIYOR´<br>Baba Sadık Yalçın da acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "Evlat yetiştirmek çok güzel bir duygu ama vatanın bir toprağında görevi başında böyle bir olayın yaşanması çok acı" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´a, Aybüke'nin ölüm yıldönümü için yazdığı mesaj dolayısıyla teşekkür eden Sadık Yalçın, "Cumhurbaşkanımız çok duyarlı biri ve her zaman acımızı paylaştığını ifade ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dünyaya gelen torununa Canan Aybüke ismini vererek, acımızı bir nebze de olsa teselli etti" dedi.<br>`KIZIM, HARİKA BİR ÖĞRETMENDİ´<br>Acılarının ilk günkü gibi olduğunu belirten anne Zehra Yalçın da "Bu acı hiçbir şeyle ölçülerek gibi değil, Allah kimseye göstermesin. Benim kızım harika bir öğretmendi, artık tanımayan kalmadı. Her zaman `çok farklı olacağım´ derdi ve farklı biri oldu. Kızım sürekli anılıyor ve adına okullar, kütüphaneler açıldı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çorum Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA, Mustafa ULUSOY<br>2020-06-09 16:01:21<br>

