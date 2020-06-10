Samanlıktaki yangın ev ve ahıra da sıçradı; 9 büyükbaş telef oldu

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da merkeze bağlı Ayaz köyünde samanlıkta çıkıp, çevresindeki ev ve ahıra sıçrayan yangında 9 büyükbaş telef oldu.<br>Merkeze bağlı Ayaz köyünde Necip Gençay'a ait samanlıkta henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki ahır ve eve sıçradı. Alevlere müdahale eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında ev, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ahırda bulunan 9 büyükbaşın da telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-10 10:24:29<br>

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