Kargı'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

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Çorum’un Kargı ilçesinde ön lastiğinin patlayan Tır'a arkadan gelen iki aracın çarpması sonucunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında araç sürücüleri yaralandı. D100 Karayolu trafiğe kapandı, 3 km araç kuyruğu oluştu.

Kaza İstanbulSamsun D100 Karayolu Beygircioğlu Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Gürcistan nüfusuna kayıtılı D.T.(40) yönetimindeki CA 5700 PC plakalı TIR, İstanbul istikametinden Samsun yönüne seyir halindeyken, Beygircioğlu Kavşağı’na geldiği sırada ön sağ tekeri patladı. Lastiğin patlamasıyla TIR yolun sağ tarafında bulunan bariyerlere çarptı. TIR’ın arkasına seyir halinde olan M.K.(44) yönetimindeki 34 YJ 1293 plakalı araç TIR’ın ön tarafına ve yine seyir halinde olan A.T.(64) yönetimindeki 17 ABU 441 plakalı araç da TIR’a arkadan çarptı.

Meydana gelen zincirleme trafik kazasında 34 YJ 1293 plakalı araçta yolcu olarak bulunan M.K ve 17 ABU 447 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan G.N. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne sevk edildiler.

Kaza sonrası İstanbul’dan Samsuna gidiş istikameti trafiğe kapatılırken, 3 km araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmaları sonrasında yol tekrar trafiğe açıldı.

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