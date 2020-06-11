Çorum'da, köylülerin 'aslan' korkusu (2) 

<br>KENTTE 'ASLAN' TARTIŞMASI <br>Çorum'da, aslan görüldüğü iddiasıyla ilgili kent sakinlerinin bazıları, esprili yanıt verirken, bazıları ise iddiaların asılsız olduğunu savundu. Kentte yaşayan Özkan Uyar, espri yapıp, Çorum´da herkesin aslan olduğunu söyleyerek, "Aslında gördükleri aslan değil kedidir. Çorum'da herkes aslandır" dedi.<br>Aslan iddialarının asılsız olduğunu dile getiren Şahin Eser Yağar, "Bence böyle bir durumun olması çok zor. Görenler, halüsinasyon görmüşlerdir" diye konuştu.<br>Fadime Çakır ise "Aslan görüldüğünü duydum ben de şok oldum. Aslan olma ihtimali yoktur eğer gökten helikopterle bırakmadılarsa" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-11 17:29:08<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.