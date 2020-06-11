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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da, köylülerin 'aslan' korkusu (2) 

DHA

KENTTE 'ASLAN' TARTIŞMASI  Çorum'da, aslan görüldüğü iddiasıyla ilgili kent sakinlerinin bazıları, esprili yanıt verirken, bazıları ise iddiaların asılsız olduğunu savundu. Kentte yaşayan Özkan Uyar, espri yapıp, Çorum´da herkesin aslan olduğunu söyleyerek, "Aslında gördükleri aslan değil kedidir. Çorum'da herkes aslandır" dedi. Aslan iddialarının asılsız olduğunu dile getiren Şahin Eser Yağar, "Bence böyle bir durumun olması çok zor. Görenler, halüsinasyon görmüşlerdir" diye konuştu. Fadime Çakır ise "Aslan görüldüğünü duydum ben de şok oldum. Aslan olma ihtimali yoktur eğer gökten...

Çorum'da, köylülerin 'aslan' korkusu (2) 

<br>KENTTE 'ASLAN' TARTIŞMASI <br>Çorum'da, aslan görüldüğü iddiasıyla ilgili kent sakinlerinin bazıları, esprili yanıt verirken, bazıları ise iddiaların asılsız olduğunu savundu. Kentte yaşayan Özkan Uyar, espri yapıp, Çorum´da herkesin aslan olduğunu söyleyerek, "Aslında gördükleri aslan değil kedidir. Çorum'da herkes aslandır" dedi.<br>Aslan iddialarının asılsız olduğunu dile getiren Şahin Eser Yağar, "Bence böyle bir durumun olması çok zor. Görenler, halüsinasyon görmüşlerdir" diye konuştu.<br>Fadime Çakır ise "Aslan görüldüğünü duydum ben de şok oldum. Aslan olma ihtimali yoktur eğer gökten helikopterle bırakmadılarsa" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-11 17:29:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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