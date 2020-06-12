Bodrumları su bastı, kaleden kaya parçaları düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumları su bastı, kaleden kaya parçaları düştü

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bodrumları su bastı, kaleden kaya parçaları düştü

Çorum’un Osmancık ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman da etkisini devam ettiren sağanak yağış nedeniyle Koyun Baba mahallesindeki 4.Etap TOKİ konutlarındaki 6 blok'un bodrum katını su basarken, Kandiber Kalesi’nden de Çorum Caddesine kaya parçaları düştü. Su baskını nedeniyle göle dönen bodrumlarda temizlik çalışması başlatıldı.
Yağışla birlikte harekete geçtiklerini belirten site yöneticilerinden Yasin Ayal; “Sağanak yağış esnasında hemen duruma müdahale ederek 15 blokun tamamının elektriğini teknisyenimiz ile birlikte kestik. Hemen akabinde YEDAŞ’ı aradık ve selden zarar gören 6 blokun elektrikleri kesilerek blokların önüne set çekilmesi için belediyeyi aradık. Bize belediyenin tek bir kepçesinin olduğu söylenince, ilçede bulunan özel bir hafriyat şirketini arayarak kepçe istedik ve hemen set çalışmalarına başladık. Şuan 6 blokun arkasına selin geldiği yönde toprak set çekilmeye başladı. Durum şuan kontrolümüz altında “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Çorum'da sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz ...
Engelli eğitim merkezi yeniden açılıyor
YEREL HABERLER Engelli eğitim merkezi yeniden açılıyor
Çorum’da sağanak yağış yollar göle döndü Fırtına nedeniyle kentin bazı bölgelerinde araçlar devrildi Yolun karşısına geçmeye çalışırken suya kapılan şahıs yere düştü
YEREL HABERLER Çorum’da sağanak yağış yollar göle döndü Fırtına ...
Çorum'da, köylülerin 'aslan' korkusu (2) 
YEREL HABERLER Çorum'da, köylülerin 'aslan' korkusu (2) 
Çorum'da, köylülerin 'aslan' korkusu
YEREL HABERLER Çorum'da, köylülerin 'aslan' korkusu
Kargı'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kargı'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
Silahla oynayan çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Silahla oynayan çocuk hayatını kaybetti
Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı (2)
YEREL HABERLER Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' ...
Sungurlu TMO buğday alımına başlıyor
YEREL HABERLER Sungurlu TMO buğday alımına başlıyor
Kaymakam Ataman; Perşembe pazarı kapalı kalacak
YEREL HABERLER Kaymakam Ataman; Perşembe pazarı kapalı kalacak
Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' arandı
YEREL HABERLER Çorum'da 4 hayvanı telef ettiği iddia edilen 'aslan' ...
Çorumlu çiftçiler çeltik tarlalarını drone’larla ilaçlıyor
YEREL HABERLER Çorumlu çiftçiler çeltik tarlalarını drone’larla ...
Çorum'un 'çaycı halası'
YEREL HABERLER Çorum'un 'çaycı halası'
Samanlıktaki yangın ev ve ahıra da sıçradı; 9 büyükbaş telef oldu
YEREL HABERLER Samanlıktaki yangın ev ve ahıra da sıçradı; 9 ...
Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı
YEREL HABERLER Çocukların çakmakla oyunu yangın çıkardı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X