CHP milletvekillerinden Sungurlu’da inceleme

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri Çorum'un Sungurlu ilçesine giderek incelemelerde bulundu.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Afyon Milletvekili Burcu Köksal, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Ziraat Odası, Tarım İlçe Müdürlüğü'nü ziyaret ederek tarımsal faaliyetler hakkında bilgi aldılar.

CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, “Son yaşanan doğal afetlerde zarar gören çiftçilerimiz ile sohbet edip, sıkıntılarını dinleyeceğiz. Yaptığımız araştırmalarda son bir ay doğal afet olmadı ama kısmen zarar gören çiftçilerimizi dinleyeceğiz” dedi.



'Çiftçilerimizin zararlarını yerinde tespit edeceğiz'

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise, “Türkiye’de 19 ilde son zamanlarda yaşanan iklim şartlarından ani sıcaklık yükselmesinden Mayıs ayı içerisinde mevsim normallerinin altına sıcaklıkların düşmesi dolayı, Türkiye’de 46 ilde çok ciddi hasarlar var. Çorum’da çok fazla bir zarar olmadığını öğrendik. Bu bizim için sevindirici bir olay. Bizim bu ziyaretlerimiz çiftçimizin doğal afetlerden kaynaklanan hasarlardan değil, son iki yıl içerisinde bir bütün olarak CHP milletvekilleri heyetler halinde Anadolu’nun dört bir yanındaki illere gidiyor ve temaslarda bulunuyor. Biz bu amaçla hem Çorum’a ziyaret yapmak, varsa hasarlı olan yerler onları yerinde tespit etmek onlar hakkında rapor sunmak için buraya geldik. Bu ziyaretle Çorum’u,tarım ve ekonomisini, sosyal kültürel hayatını yakından görme imkanımız olacaktır” diye konuştu.



'Çiftimizin her zaman yanındayız”

Afyon Milletvekili Burcu Köksal'da, “Türkiye’de Mayıs ayı itibarı ile doğal afet yaşandı. Bu zaman zaman sıcaklığın yükselmesi ve yükselmesi ile birlikte aniden düşmesi ile yaşanan bir doğal felakettir. Bazı yerlerde de don olayı yaşandı. Bunlardan dolayı da çiftçinin ürünleri zarar gördü. Çorum’da bu don doğal afetlerden etkilenen bir bölge olduğu için yerinde bir inceleme yapıp, konunun mağdurları ile görüşüp, buna ilişkin CHP olarak neler yapabiliriz ve bu mücadele de nasıl yer alabiliriz, nasıl katkı koyabiliriz diye görmeye geldik. Konunun mağdurları bizlere ulaştığı için ve bizlerden çözüm beklediği için ve yaşanan sıkıntıları nasıl çözülebileceği noktasında gerekli yerlerden bilgi alıp onlarla birlikte mücadele etmeyi öğrendik. Şimdide öğrendiğimiz bilgileri ve burada yaşananları görüp raporlaştırıp vatandaşın kötü ve zor gününde CHP'nin yanında olduğunu en azından yalnız olmadığını hissettirmek adına 19 ilde böyle bir görevlendirme yapıldı. Şuanda hepimiz alanlardayız. Çiftçilerimizi yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Bu günde inanıyorum ki verimli bir çalışma yapacağız. Çorum adına bir tane oy katkımız olursa ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.

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