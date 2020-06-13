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Çorum´da 'aslan' izi aranıyor

DHA

Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/BAYAT(Çorum), (DHA)ÇORUM´un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil Köyü'nde, aslan görüldüğü yönündeki iddianın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler ile avcılar, bölgede iz takip çalışması yaptı. Fotokapanla domuz görüntülendi, çakal ve tilki izine rastlandı ancak aslana dair bir iz bulunamadı. Bölgedeki fotokapan sayısı 3´ten 10´a yükseltildi. Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısına uğrayıp, telef oldu. Sürünün Afganistan...

Çorum´da 'aslan' izi aranıyor

<br>Yaprak KOÇERHüseyin KALAY/BAYAT(Çorum), (DHA)ÇORUM´un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil Köyü'nde, aslan görüldüğü yönündeki iddianın ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü´ne bağlı ekipler ile avcılar, bölgede iz takip çalışması yaptı. Fotokapanla domuz görüntülendi, çakal ve tilki izine rastlandı ancak aslana dair bir iz bulunamadı. Bölgedeki fotokapan sayısı 3´ten 10´a yükseltildi.<br>Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyüne yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki merada, sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısına uğrayıp, telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani bir hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.<br>Bu iddialar üzerine Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge dronla havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Tüm çabalara rağmen görüldüğü iddia edilen aslanın izine rastlanamazken, köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yapıyor.<br>Jandarma ekiplerine, farklı köylerden aslan görüldüğü yönünde ihbarlar gelmeye başladı. İhbarlar üzerine bu köylere de jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma dron ve dürbünlerle aslan ararken, köylere kurulan fotokapanlar da takibe başladı. Aslan arama çalışmaları en son ihbarın yapıldığı Köpüklü köyünde devam ediyor.<br>Bayat Kaymakamlığı ise kentte ve çevre illerdeki sirklerden kaçan aslan olup olmadığını araştırıyor. Yetkililer, sirk görevlilerine ulaşarak, varsa aslanlarının kontrol etmelerini bildiriyor.<br>`FOTOKAPANA DOMUZ GÖRÜNTÜSÜ YANSIDI´<br>Öte yandan bugün bölgede Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü üyeleri aslan ait iz aradı. Ekipler ayrıca mevcut fotokapanları inceledi. Fotokapanlara domuz görüntüleri yansıdığı tespit edildi. Arazide yapılan iz takip çalışması sonucunda; çakal ve tilki izlerine rastlandı ancak aslana dair bir iz bulunamadı. Ekipler tarafından bölgeye yerleştiren fotokapan sayısı da 3´ten 10´a yükseltildi.  <br>`TEDİRGİN OLMANIZA GEREK YOK´<br>Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mustafa Gözler, arama çalışması sonrasında köylülerle görüştü. Köylülere çalışmanın sonucunu anlatan Gözler, fotokapana domuz görüntülerin yansıdığını belirterek "Korkunuz olmasın. Biz bu alanı taradık dolandık yırtıcılardan çakal var kısmen kurt var. Aslan olma ihtimali zaten yok. Türkiye´de aslan sadece hayvanat bahçelerinde var zaten yaşam alanı değil. Foto kapan sayısını artırıyoruz. Veri transferi yapan sim kartlar yerleştireceğiz bize online olarak görüntüler gelecek. Biz burada en azından envanterini yapmış olacağız hangi yırtıcı hayvanlar var. Burada hiç kimsenin tedirgin olmasına gerek yok" dedi.   <br>AVCILAR ARAZİDE İZ ARADI<br>Çorum Tüm Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü üyesi Fatih Koç, köylülerin gördüklerini iddia ettikleri aslanını izini sahada aradıklarını belirterek "Köylülerin gördüğünü iddia ettiği aslanın iz takibini yaptık. Ancak dün yağmur yağdığı için şu an bir iz bulamadık. 3 arkadaşımız ile bu çalışmaya katıldık. Şu an bir ize rastlamadık ama aslana dair herhangi bir ayak izi var mı bakıyoruz. Çünkü köylüler iddia ediyor. Ama dün yağmur yağdığı için şu an için bir ize rastlayamadık" diye konuştu.<br>`İZ TAKİBİ YAPTILAR´<br>Aşağı Emirhalil Köyü Muhtarı Hasan Durak da avcıların bölgede inceleme yaptığını foto kapanların kontrol edildiğini söyleyerek "Bölgemizi araştırdılar iz takibi yaptılar. Ayak izlerini kontrol ettiler. İnsanlarımız tedirgin hayvanların meraya gidemiyor. O yüzden bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz bu çalışmanın" dedi.<br>`ÇOBAN GÖRMÜŞ´<br>Aslan olduğu iddia edilen yabani hayvanını dün son olarak görüldüğü köy olan Köpüklü köyü Muhtarı Edip Aslan ise, "Çobanımız beni aradı hayvanı uzaktan gördüğünü söyledi. Kurttan büyüktü arazide gidiyordu dedi. Hayvanları güderken gördüğünü anlattı" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Çorum / Bayat Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY<br>2020-06-13 12:56:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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