Saklı cennet 'Yeşil Göl' turizme kazandırılıyor Doğa manzarası ve güzelliği ile 'saklı cennet' olarak tabir edilen Yeşil Göl güzelliği ile göz kamaştırıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Saklı cennet 'Yeşil Göl' turizme kazandırılıyor Doğa manzarası ve güzelliği ile 'saklı cennet' olarak tabir edilen Yeşil Göl güzelliği ile göz kamaştırıyor

İHA

Saklı cennet 'Yeşil Göl' turizme kazandırılıyor Doğa manzarası ve güzelliği ile 'saklı cennet' olarak tabir edilen Yeşil Göl güzelliği ile göz kamaştırıyor

Çorum’un Laçin ilçesinde bulunan, sahip olduğu doğa manzarası ve güzelliği ile 'saklı cennet' olarak tabir edilen Yeşil Göl'ün turizme kazandırılması için çalışmalar başladı.
2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'na (OKA) sunulan 'Yeşil Göl' başlıklı proje, OKA tarafından onaylanarak 28 Nisan’da 1 milyon 270 bin TL bedelle ihale edildi. Proje bütçesinin 605 bin tutarındaki bölümü OKA, kalan kısmı ise Çorum İl Özel İdaresi tarafından finanse edilecek. Sözleşmenin imzalanmasının ardından projenin hayata geçirilmesi için yüklenici firma çalışmalarına başladı. Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez ve yüklenici firma sahibi inşaat mühendisi Mustafa Salih Aksu ile İl Özel İdaresi yetkilileri Yeşil Göl’de incelemelerde bulundu.

"Turizme kazandıracağız"
Bölgede doğa turizminin ve istihdamın canlandırılması planlanan Yeşil Göl projesiyle gölün etrafına restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları inşa edilecek. Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Yeşil gölün sahip olduğu manzara ve eşsiz güzelliğiyle adeta saklı bir cennet olduğunu söyledi. Yeşil Göl mesire alanının, orman içerisinde ve göl kenarında yer alan, yakınlarında doğal şelalesi bulunan, doğa sporlarının ve kamp faaliyetlerinin yapılabileceği tek mesire yeri olarak bölgede cazibe merkezi olacağını dile getiren Başkan Görükmez, “Proje kapsamında buraya restoran, kafeterya, yöresel ürün satış yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları yapılacak. Projenin tamamlamasıyla burası hem halkımızı hem de doğaseverleri burada ağırlayacağız. Yeşil Göl'ün ün turizme kazandırılmasıyla birlikte burası hem bölge halkına hem ilçeye ekonomik yönden kazanç da sağlayacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Semt pazarlarında maske ve sosyal mesafeden taviz yok
YEREL HABERLER Semt pazarlarında maske ve sosyal mesafeden taviz yok
Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı
Çorum'da aslan görüldü iddialarına uzmanlardan sert tepki Aslan, Anadolu'da en son 14. yüzyılda görüldü Aslan popülasyonları Anadolu topraklarında 14. yüzyıldan beri bulunmadığını dile getiren yaban hayatı uzmanı Prof. Dr. Şakir Önder Özkurt: “Anadolu’da aslan görülme ihtimali sıfır" Hitit Üniversitesi, Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut: “Yöre halkımız rahat olsun"
YEREL HABERLER Çorum'da aslan görüldü iddialarına uzmanlardan sert ...
İskilip kaymakamı Eligül'den köy ziyaretleri
YEREL HABERLER İskilip kaymakamı Eligül'den köy ziyaretleri
Çorum´da 'aslan' izi aranıyor
YEREL HABERLER Çorum´da 'aslan' izi aranıyor
Sağanak yağış hayatı felç etti
YEREL HABERLER Sağanak yağış hayatı felç etti
Delice ırmağı kullanabilirse sulu tarıma geçilecek
YEREL HABERLER Delice ırmağı kullanabilirse sulu tarıma geçilecek
CHP milletvekillerinden Sungurlu’da inceleme
YEREL HABERLER CHP milletvekillerinden Sungurlu’da inceleme
Tarihi Dulkadiroğluları konakları anı evi olarak düzenleniyor
YEREL HABERLER Tarihi Dulkadiroğluları konakları anı evi olarak ...
Sungurlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
YEREL HABERLER Sungurlu Belediyesi tedbiri elden bırakmıyor
Çorum'da, 'aslan' ihbarı yağıyor
YEREL HABERLER Çorum'da, 'aslan' ihbarı yağıyor
Çeltik tarlalarında yabani otlarla mücadele başladı
YEREL HABERLER Çeltik tarlalarında yabani otlarla mücadele başladı
Sungurlu'da 3 günde 186 ünite kan toplandı
YEREL HABERLER Sungurlu'da 3 günde 186 ünite kan toplandı
Başkan, Sıcak Havada Çalışanlarına Dondurma İkram Etti
YEREL HABERLER Başkan, Sıcak Havada Çalışanlarına Dondurma İkram ...
Sungurlu'da vatandaşlara seccade dağıtıldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da vatandaşlara seccade dağıtıldı
Yaralı Şahin tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı Şahin tedavi altına alındı
Doç. Dr. Gavaz: Tarihin ilk salgını 20 yıl sürmüş
YEREL HABERLER Doç. Dr. Gavaz: Tarihin ilk salgını 20 yıl sürmüş
Bodrumları su bastı, kaleden kaya parçaları düştü
YEREL HABERLER Bodrumları su bastı, kaleden kaya parçaları düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X