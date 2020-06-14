3 metrelik kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde 3 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Cevheri Mahallesi'nde tarlada otlayan bir inek, bölgede bulunan 3 metre derinliğindeki kuyuya düştü. İneği düştüğü kuyudan çıkaramayan hayvan sahibi Ramazan Yaldıran, Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesi yardımıyla 2 saatlik uğraş sonucunda ineği düştüğü kuyudan kurtardı.

Hayvanlarını sabah saatlerinde otlatmak için buraya geldiğini söyleyen hayvan sahibi Yaldıran, “Hayvanlar otlarken ineğin birinin eksildiğini gördüm. Hemen aramaya koyuldum. Fazla sürmeden ineğin kuyunun içine düştüğünü gördüm. Kendim baya uğraştım ama çıkaramadım. Daha sonra itfaiyeden yardım istedim. Sağ olsun kepçe yardımıyla hayvanı çıkarttık” dedi.

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