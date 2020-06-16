Puhu kuşu için taş ocağında çalışmalar durduruldu

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından puhu fotoğrafı çekmek isteyen fotoğraf sanatçıları için Karaağaç köyü sınırları içerisinde kalan taş ocağındaki çalışmalarını durdurdu.<br>Türkiye'nin kuş fotoğrafçılığı bakımından en zengin bölgelerinden biri olan Çorum'a gelen fotoğrafçılar, puhu kuşunun fotoğrafını çekebilmek için çaba harcıyor. Puhu kuşunu ve yavrularını çekmek isteyen doğa ve yaban hayatı fotoğrafçıları, merkeze bağlı Karaağaç köyü sınırları içerisinde yer alan Çorum Belediyesi taş ocağına geldi. Çorum Belediyesi de talep üzerine, Türkiye'nin dört bir yanından puhu fotoğrafı çekmek isteyen fotoğraf sanatçıları için Karaağaç köyü sınırları içerisinde kalan taş ocağındaki çalışmalarını durdurdu.<br>Kuş fotoğrafçısı Engin Bıyıkoğlu, puhu kuşunun baykuşgillerden olduğunu ve dağ ve ormanlarda yaşayan büyük bir kuş türü olduğunu söyleyerek "Çorum, kuş fotoğrafçıları için çok mümbit bir coğrafyaya sahip. Türkiye'nin dört bir yanından hatta dünyanın çeşitli yerlerinden Çorum'a kuş fotoğrafı çekmek için gelen fotoğraf sanatçıları var. Fotoğrafını çekmek istedikleri kuşların başında da puhu kuşu gelmektedir. Türkiye'de nadir görülen bu kuşlar, Çorum'un turizminin gelişimine de katkılar sağlamaktadır" diye konuştu.<br>`NE ZAMAN UÇARLARSA ÇALIŞMALAR O ZAMAN BAŞLAYACAK´<br>Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, Çorum'da görülen puhu ailesinin belediye taş ocağına yuvasını yaptığını tespit ettiklerini, kuş fotoğrafçılarının kendilerinden taş ocağındaki çalışmaların puhu yavrularının uçacakları tarihe kadar durdurulması talebini makul karşıladıklarını belirterek, "Puhu yavruları temmuz ayı sonuna kadar bizim misafirimiz olacak. Ne zaman uçmak isterlerse biz taş ocağındaki çalışmalarımıza o zaman başlayacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-16 14:01:09<br>

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