ÇESOB Başkanı Gür Jandarma’nın 181. yılını kutladı

Jandarma Teşkilatı’nın 181. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu’nu ziyaret ederek, onun nezdinden tüm Jandarma Teşkilatının 181.kuruluş yıldönümünü kutladı.

Ziyarette konuşan ÇESOB Başkanı Recep Gür, “Toplumumuzun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında büyük bir özveri ile görev yapmakta olan Jandarma Teşkilatımızın 181. kuruluş yıl dönümünü gururla kutlamaktayız. Jandarma Teşkilatımız, ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşaması için ülkemizin her bir köşesinde gecegündüz demeden hizmet vermekte ve yapmış olduğu başarılı çalışmalarla bizlere gurur kaynağı olmaktadır.

Tüm yurtta olduğu gibi Çorum’da da güven ve huzurun tesisinde çok ciddi çalışmalara imza atan Jandarma Teşkilatımız, görev ve sorumluluklarının yanı sıra hayata geçirdiği insan odaklı sosyal projeler ve kültürel hizmetlerle, vatandaşlarımız ile devlet arasında önemli bir köprü oluşturmaktadır. İki asra yaklaşan şanlı ve köklü geçmişiyle Jandarma Teşkilatının 181. kuruluş yıldönümünü kutluyor, tüm Jandarma personeline çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu ise, Çorum’da huzur ve güvenliğin sağlanması için 24 saat görevlerinin başında olduklarını kaydederek, Gür ve beraberindekilere anlamlı ziyaretleri için teşekkür etti.

Gerçekleşen ziyarette Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Nesimi Özkubat ve Burhan Balcı ile Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz ve 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker de hazır bulundu.

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