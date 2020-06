Afyonkarahisar’a kurulacak olan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ve Üretim Merkezi için Çorum’da inceleme AK Parti Sosyal İşler Başkan Yardımcısı İlksen Ceritoğlu: “Hedefimiz, 2023 yılında tıbbi ve aromatik bitkilerden 5 milyar dolar gelir sağlamak”

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulacak olan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ve Üretim Merkezi için çalışmalar devam ediyor.

AK Parti Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’un daveti üzerine Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu başkanlığında bir heyet Çorum’a geldi. İlk olarak Çorum Valisi Mustafa Çiftçi’yi ziyaret eden heyet daha sonra Dodurga ilçesinde kurulan Tıbbı Aromatik Bitki Merkezi, Oğuzlar ve İskilip ilçelerinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Sosyal İşler Başkan Yardımcısı İlksen Ceritoğlu, Türkiye’de 12 binin üzerinde bitki çeşidinin bulunduğunu belirterek, “Bunların 3 bin 600’i endemik bitki. Fakat dünya ticaret hacmi 115 milyar dolar olan tıbbi ve aromatik bitkilerden ülkemizde milyon dolarlar civarında. 2023 yılında hedefimiz tıbbi ve aromatik bitkilerden 5 milyar dolar gelir sağlamak. Çorum’da yürütülen çalışmalar ülkemize de güzel hizmetler verecek. Tıbbı Aromatik Merkezi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) güdümlü proje desteği kapsamında desteklenerek 2019 yılı itibarıyla üretime başladı. İlçede 120 dekar alan üzerinde, 2 bin 400 metrekare serası ve 600 metrekare kapalı alanıyla üretime başlayan tesis, her bir fide üretim döneminde 2 milyon fide üretim kapasitesine sahip. Modern teknoloji ile donatılmış, bölgenin ilk ve en büyük tıbbi aromatik fide üretim tesisi olma özelliğini taşıyan merkez, 400 rakımlı bölgede tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye son derece elverişli bir konumda. Şuanda tesiste profesyonel teknik ve ekipmanlarla lavanta, biberiye, ada çayı, tıbbi nane, tıbbi kekik, sarı kantaron, ekinezya, rezene, tıbbi papatya, kişniş, oğul otu gibi bitkiler ve aromatik bitki fidanları üretilirken, çiftçiler tarafından talep edilen diğer ürünlerle, bölgeye has yerel çeşitlerle de ürün çeşitliliği artırılabiliyor. Eczacılık, kozmetik ve ilaç sanayinin ham maddesi olan tıbbi aromatik bitkiler bu alanlardaki yatırımcılara büyük bir potansiyel teşkil ediyor” dedi.



“Tesis ülkemiz adına gurur verici”

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu, üniversite bünyesinde Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ve Üretim Merkezi tesisi kurmayı planladıklarını belirterek, bu nedenle Çorum’daki üretim merkezini inceleyeceklerini söyledi.

Türkiye’de yerli ilaç üretimi çalışmalarına alt yapı oluşturmak üzere Çorum’da olduklarını dile getiren Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu, “Bu alanda İlksen Ceritoğlu’nun Çorum’da yaptığı çalışmaları yakından takip ediyoruz. Burada örnek bir tesis var. Ülkemizde tıbbi aromatik bitkileri yönelik böyle bir alt yapı çalışmasının olması gelecekte, ekilen tohumdan tıbbi amaçla ürüne gidecek olan sürecin tamamen denetimli kontrol altında yapılması bunların hepsinin ülkemiz standartlarında üretilmiş olması bizim için bir gurur kaynağı. Ülkemiz adına büyük bir gurur duydum” şeklinde konuştu.



“Tıbbi aromatik bitkileri katma değeri yüksek ürünlere dönüştürerek ekonomiye kazandırılmasına odaklandık”

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (AFSÜTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Canbaz ise, üniversite olarak odak noktalarının sağlık olduğunu belirterek, hedeflerinin yerli sağlık teknolojisi ve ilaç üretimine katkıda bulunarak, tıbbi aromatik bitkilerin temel alındığı ilaç üretimi yaparak Türkiye’ye katma değer sunmak olduğunun altını çizdi.

Üniversite bünyesinde tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirileceği bir sera kuracaklarını anlatan Doç. Dr. Canbaz, “Tıbbi aromatik bitkilerin temini noktasında Afyonkarahisar’da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi ile bir protokol imzaladık. Bunun dışında da ülkemizin değişik bölgelerindeki tesisleri inceliyoruz. Ticari organizasyonda işbirliği yapmayı arzu ediyoruz. Bu amaçla Çorum’a geldik. Tıbbi aromatik bitkiler son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça ilgi gören bir alan. Tamamlayıcı tıp olarak da ifade ediliyor. Bu alanda Türkiye oldukça zengin bir yapıya sahip. Önemli olan bu bitkilerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek pazara sürülmesi ve ekonomiye kazandırılması. Biz buna odaklandık” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her tarafında fidan üretimi yapıldığını hatırlatan Canbaz, “Ancak bunları yeteri kadar ürüne dönüştürerek ekonomiye kazandıramadık. Bizim esas amacımız bu. Bu ziyaretin işbirliğine dönüşmesi arzusundayız. Anadolunun bir çok bölgesinde kaynaklar potansiyeller karşımıza çıkıyor. Buradaki tesis oldukça önemli ve etkileyici” diye konuştu.

İncelemeler sırasında İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan hazır bulundu.

