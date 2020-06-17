Belediye ekipleri su baskınları ile mücadele ediyor

"Demet Akalın'ın en gariban olduğu dönemler"

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve kuvvetli yağan yağmur sonrası ilçede ve özellikle Bahçelievler Mahallesi'nde yoğun şekilde yaşanan su baskınları vatandaşları mağdur etti.

Tüm birimleri ile mağduriyet yaşayan vatandaşların imdadına yetişen Belediye personeli, geç saatlere kadar çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin başında bulunan Başkan Yardımcısı Mükremin Dağaşan, çalışmaları yakından takip ederken, vatandaşlara da destek oldu.

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