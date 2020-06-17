Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’de bir ilk Alparslan-II Barajı’nda su tutulmasıyla birlikte oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı Tahliye çalışması dünyada dördüncü, Türkiye’de ise bir ilk olma özelliği taşıyor Bilim insanları tarafından bugüne kadar yaklaşık 100’e yakın yaban hayvanının tahliyesi gerçekleştirildi

İHA

Türkiye'de ilk kez bir baraj gölünde oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Türkiye’de bir ilk Alparslan-II Barajı’nda su tutulmasıyla birlikte oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliyesi için çalışma başlatıldı Tahliye çalışması dünyada dördüncü, Türkiye’de ise bir ilk olma özelliği taşıyor Bilim insanları tarafından bugüne kadar yaklaşık 100’e yakın yaban hayvanının tahliyesi gerçekleştirildi

Türkiye’de ilk kez bir baraj gölünde oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Muş’ta Murat Nehri üzerine inşa edilen AlparslanII Barajı’nda su tutulmasıyla birlikte oluşan adacıklarda mahsur kalan yaban hayvanlarının tahliye işlemleri sürüyor.Aynı zamanda Muş Ovasına hayat verecek olan Alpaslan II Barajı'ndaki kurtarma çalışmaları dünyada dördüncü, Türkiye’de ise bir ilk olma özelliği taşıyor.
Prof. Dr. Ahmet Karataş ve Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut koordinesinde yürütülen çalışmalarda Süreyya İsfendiyaroğlu, Kadir Ulusoy ve Müjde Fıstık görev yapıyor. Baraj gölündeki adacıklardan kurtarılan yaban hayvanları önce kayıt altına alınıyor, daha sonra ise tekrar doğal hayata bırakılıyor. Bilim insanları tarafından AlparslanII Barajı'ndan bugüne kadar yaklaşık 100’e yakın yaban hayvanın tahliyesi gerçekleştirildi.

“Bu çalışma Türkiye’de bir ilk”
Hitit Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Şafak Bulut, çalışmanın dünyada literatüre geçen dördüncü, Türkiye’de ise ilk olduğunu açıkladı.
Alparslan I Barajı'nın devamı olan AlparslanII Barajı'nın da Energo işletmesinde olduğunu dile getiren Dr. Bulut, barajda su tutulmaya başlandığını hatırlattı. Su tutulmaya başlanmasıyla bölgenin topografyadan baraj gölünde bazı adacıkların oluştuğuna dikkat çeken Bulut, adacıklarda oluşan yaban hayvanlarının tahliyesini gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bugüne kadar çalışmanın ilk aşamada 4 türe ait 46 birey yılan, 2 türe ait 20 birey fare, 3 kertenkele, 7 birey kara kaplumbağa türünü oluşacak ve batacak adalardan kurtardıklarını açıklayan Bulut, “Bu yapılacak çalışma Türkiye’de ilk kez, dünyada ise dördüncü kez yapılıyor. Energo’nun desteğiyle hayvan tahliye çalışmalarını yapmaya devam ediyoruz. Bu proje bundan sonra yapılacak böyle faaliyetler için örnek olacaktır. Koruma çalışmalarımız su seviyesinin yükselmesiyle oluşacak yeni adalarda da devam edecek. Ekim ayına kadar tahliye işlemlerinin devam etmesini planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Tapu ve Kadastro Müdürlüğü yeni hizmet binamız yeniden ihale edilecek”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Tapu ve ...
Başkan Şahiner belediye çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Şahiner belediye çalışmaları inceledi
Kıbrıs gazilerine madalya
YEREL HABERLER Kıbrıs gazilerine madalya
Belediye ekipleri su baskınları ile mücadele ediyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri su baskınları ile mücadele ediyor
Osmancık’ta hastanede geçidi resimlerle süslendi
YEREL HABERLER Osmancık’ta hastanede geçidi resimlerle süslendi
Başkan Aşgın KKS’de yol yapım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Aşgın KKS’de yol yapım çalışmalarını inceledi
Engelli eğitim merkezinde yeniden buluşma sevinci
YEREL HABERLER Engelli eğitim merkezinde yeniden buluşma sevinci
Hitit’ten gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan patlama riskini ortadan kaldıracak mayın dedektörü Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmaları 2 yıl süren ve yazılımına kadar tamamı milli olan yeni nesil mayın detektörü, yapay zeka algoritması sayesinde el yapımı patlayıcıları büyüklüğüne göre ayırt ederek sınıflandırabiliyor
YEREL HABERLER Hitit’ten gömülü kara mayınlarını tararken yaşanan ...
Afyonkarahisar’a kurulacak olan Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi ve Üretim Merkezi için Çorum’da inceleme AK Parti Sosyal İşler Başkan Yardımcısı İlksen Ceritoğlu: “Hedefimiz, 2023 yılında tıbbi ve aromatik bitkilerden 5 milyar dolar gelir sağlamak”
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’a kurulacak olan Tıbbi Aromatik ...
ÇESOB Başkanı Gür Jandarma’nın 181. yılını kutladı
YEREL HABERLER ÇESOB Başkanı Gür Jandarma’nın 181. yılını kutladı
Osmancık Nenehatun ortaokulu yıkıldı
YEREL HABERLER Osmancık Nenehatun ortaokulu yıkıldı
Osmancık'ta boş dezenfektan kutuları tepki çekiyor
YEREL HABERLER Osmancık'ta boş dezenfektan kutuları tepki çekiyor
Puhu kuşu için taş ocağında çalışmalar durduruldu
YEREL HABERLER Puhu kuşu için taş ocağında çalışmalar durduruldu
'Dur' ihtarına uymayıp, polise ateş açtılar
YEREL HABERLER 'Dur' ihtarına uymayıp, polise ateş açtılar
Çorum´da 'aslan' iddiaları çobanları korkutuyor
YEREL HABERLER Çorum´da 'aslan' iddiaları çobanları korkutuyor
Çorum'da mesire alanlarında keneye karşı ilaçlandı
YEREL HABERLER Çorum'da mesire alanlarında keneye karşı ilaçlandı
Boğazkale Kaymakamlığından UNESCO’ya proje başvurusu
YEREL HABERLER Boğazkale Kaymakamlığından UNESCO’ya proje başvurusu
Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı
Osmancık’ta öğretmenlere vefa ödülü
YEREL HABERLER Osmancık’ta öğretmenlere vefa ödülü
Çorum Belediyesi puhu yavruları için taş ocağındaki çalışmaları durdurdu Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın; Puhu yavruları uçana kadar taş ocağında çalışma yapılmayacak"
YEREL HABERLER Çorum Belediyesi puhu yavruları için taş ocağındaki ...
ABD'de nehirde boğulan Umut, Çorum'da toprağa verildi
YEREL HABERLER ABD'de nehirde boğulan Umut, Çorum'da toprağa verildi
Amerika’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi toprağa verildi
YEREL HABERLER Amerika’da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X