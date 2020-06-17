Aydınlatma direği alev alıp yandı

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Çorum’da aydınlatma direğindeki lambalardan biri bir anda alev alıp yandı.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, sokak aydınlatmasının lambasından önce kıvılcımlar çıktı, sonra alev alıp yanmaya başladı. Yanan lamba Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Vatandaşlar yangının söndürülmesinin ardından gelen arıza ekiplerine ise tepki gösterdi.

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