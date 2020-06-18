Dilenirken yakalandı, 'polis çağırın şikayetçiyim' dedi

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da, kent merkezinde dilenirken yakalanan 4 çocuk babası İ.K., (40) zabıta ekiplerine zor anlar yaşattı. Ceza yazılacağını anlayan İ.K., 'Sizden şikayetçiyim polis çağırın" dedi. <br>Gazi Caddesi´nde dilenirken zabıta ekiplerine yakalanan İ.K., belediyeye götürüldü. Dilenci olmadığını, kalem sattığını öne süren İ K., serbest bırakılmasını istedi. Kendisine ceza yazılacağını anlayan İ.K. "Hepinizden şikayetçiyim, polisi arayın" dedi. İ.K´ya Kabahatler Kanunu kapsamında 187 TL para cezası yazıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-18 14:47:26<br>
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