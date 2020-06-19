AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu; “Hayatın hiçbir aşamasında yeri ve kabul edilirliği olmayan yalan ve iftiranın siyasette yıpratma, yıldırma ve "itibar suikastına" maruz bırakma unsuru olarak kullanılması "haksızlık, ahlaksızlık ve seviyesizliktir"

AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın kuruluşlarında şahsı ve ailesi ile ilgili yer alan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

Son günlerde şahsı ve ailesi hakkında "milletvekilliğı gücünü kullanarak" kızlarını ve kardeşini Hitit Üniversitesinde işe aldırtdığı” yönünde haberler yer aldığını hatırlatan milletvekili Erol Kavuncu, “Devletin resmi kayıtları incelediği zaman kolaylıkla anlaşılacağı üzere gerçekle alakası olmayan, yalan, asılsız, masabaşı, çarpıtma bazı iddia ve ithamlar, malum şahıs ve çevrelerce sosyal medya ve internet medyası aracılıyla gündeme getirilmiş ve ulusal medyaya da servis edilmiştir. Hayatın hiçbir aşamasında yeri ve kabul edilirliği olmayan yalan ve iftiranın siyasette yıpratma, yıldırma ve "itibar suikastına" maruz bırakma unsuru olarak kullanılması haksızlık, ahlaksızlık ve seviyesizliktir. Kime, neye hizmet ettiklerini çok iyi bildiğimiz" bu iddiaları kurgulayanların, ortaya atanların ve yaygınlaştırmaya çalışanların bilmesi gerekir ki, “çamur at izi kalsın, yaptığım yanıma kâr kalsın” beklentilerine asla müsade etmeyeceğim” dedi.

İddia ve ithamlarla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını, bağımsız yargı önünde asılsız iddia sahiplerinin, hukuk önünde hesap vererek bedel ödeyeceğini dile getiren Milletvekili Kavuncu, “Bu kirli oyunda rol alanlar ve kamuoyu önünde şahsımı rencide etmeye çalışanlar bilmelidir ki yalancının mumu yatsıya kadar bile yanmayacaktır. Siyasi mücadeleye malzeme yapılmaya çalışılan iddialar edepsizliği, ahlaksızlığı tescilli kişilerce desteklense de yargı önünde ve maşerî vicdanda mutlaka mahkum olacaklardır. Kim olursa olsun, bu "itibar suikastçılarının" bütün bağlantılarını açıklamak, ipliğini pazara çıkarmak da boynumuzun borcudur. Vaktini, enerjisini, birikimini millete, hizmete adayanların yoluna taş koymaya çalışanlar asla amaçlarına ulaşamayacaktır." şeklinde konuştu.

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