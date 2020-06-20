Çorum'da, LGS sınavına giren öğrenciler kuyruk oluşturdu

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<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan sınava giren öğrenciler, okul önlerinde kuyruklar oluşturdu. Öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı. <br>Çorum'da, LGS sınavına giren öğrenciler, sabah saatlerinde okul önlerine geldi. Okul girişlerinde uzun kuyruklar oluşturan öğrenciler, sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarıldı. Bahçelievler Öğretmen Salim Akaydın Ortaokulu'nda sınava giren öğrenciler, yaklaşık 100 metre kuyruk oluşturdu. Sosyal mesafenin ihlal edilmemesi için, öğrenciler arasına dubalar yerleştirildi. Girişte dezenfektan kullanmaları istenen öğrencilere yeni maskeler de dağıtıldı. Öğrenciler, önlem altında sınav salonlarına alındı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-20 10:35:53<br>

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