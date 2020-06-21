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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık'ta sahil kenarına sınırlı yapı izni verildi

İHA

Osmancık Belediyesi Kızılırmak'ın sağ ve sol kenarındaki alanların sosyal olarak canlandırılması için harekete geçti. Konu Haziran ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü.

Osmancık'ta sahil kenarına sınırlı yapı izni verildi

Osmancık Belediyesi Kızılırmak’ın sağ ve sol kenarındaki alanların sosyal olarak canlandırılması için harekete geçti. Konu Haziran ayı olağan meclis toplantısında görüşüldü.
Osmancık Belediye Meclisi İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Belediye Meclisi 5393 sayılı yasanın 20. maddesi Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddesine göre 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısı için, 10.06.2020 Çarşamba günü saat 13:00 da gündemde yazılı konuları görüşmek üzere toplandı.
Belediye Başkanı Ahmet Gelgör başkanlığında gerçekleşen toplantıda Koyunbaba Mahallaesi Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyeye ait Osmanbey Konağı salonunda yapılan toplantıda gündemin 14. maddesin oluşturan “Kızılırmak sağ ve sol sahil kenarında yapılacak yapılara izin verilmesi” konusu görüşüldü.
Toplantıda Kızılırmak sağ ve sol sahil kenarındaki alanların sosyal olarak canlandırılması ve vatandaşların günü birlik ihtiyaçlarının sağlanması amacıyla; Kızılırmak şehir merkezinde sol sahil şeridindeki kadastro paftasında belirtilen 3343851128384383382381 nolu adalar üzerindeki Kızılırmaka cephe parseller ile sağ sahil şeridindeki tarihi Koyunbaba Köprüsünden çeltik kanalının Kızılırmak'a döküldügü yere kadar olan kısımlarda nehire cephesi olan parsellere İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Belediye Encümenin uygun gördüğü şartlarda, yapı ruhsatına tabi olmayan tek katlı, taban alanı 100 metrekare'yi geçmeyecek şekilde basit ahşap yapılar ile çay ocağı, kafe, restorant vb. ticari ünitelerin yapılmasına izin verilmesine işaretle oylamaya göre oy birliğiyle karar verildi.

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