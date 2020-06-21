20 gün evli kaldığı şehit eşinin kabri başından ayrılamadı

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM'da şehit yakınları, `Babalar Günü´ nedeniyle ziyarete geldikleri şehitlikte dua edip, kabirlere çiçek bıraktı. Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın (25) şehit olmadan 20 gün önce evlendiği Sanem Çoban, eşinin mezarı başından uzun süre ayrılmadı.<br>Kentte, `Babalar Günü´ nedeniyle şehitliği ziyaret eden şehit aileleri ve yakınları, temizledikleri kabristanlarda dua okuyup, çiçek bıraktı. Mezarları elleri ile temizleyen, otları ayıklayan şehit aileleri, diktikleri çiçekleri sularken de hüzünlü anlar yaşadı. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından şehitler için gün boyu dua edildi.<br>MEKTUP VE OYUNCAK KUŞ BIRAKTI<br>Mardin´de 2018 yılında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Çorumlu Jandarma Uzman Onbaşı Muhammet Çoban'ın yakınları da, ziyaret ettikleri kabir başında dua etti. Sanem Çoban, gözyaşı döktüğü şehit eşinin mezarı başında uzun süre ayrılmadı. Acılı eş, kaleme aldığı mektubu, oyuncak kuşlar ve buket çiçekle eşinin kabri başına bıraktı. Şehit Muhammet Çoban, şehit olmadan 20 gün önce Sanem Çoban ile evlenmişti. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-21 17:25:41<br>

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