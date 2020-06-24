Osmancık’ta vefa ekibine başarı belgesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmancık’ta vefa ekibine başarı belgesi

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlilerine başarı belgesi takdim edildi.

Osmancık’ta vefa ekibine başarı belgesi

Çorum’un Osmancık ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlilerine başarı belgesi takdim edildi.
Osmancık Kaymakamlığı korona virüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlaması süresince vatandaşların her türlü ihtiyacını gideren Vefa Sosyal Destek Grubunda görev alan din görevlilerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Osmancık İlçe Müftülüğü tarafından, Müftülük toplantı salonunda belge dağıtım töreni düzenlendi. Düzenlenen törende İçişleri Bakanlığınca ilçe kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan "Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmalarına katılarak, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için mesai mefhumu gözetmeyen 86 din görevlisi için başarı belgesi hazırlandı. Sosyal mesafe kurallı oturma düzenine göre yapılan törene 40 din görevlisi davet edilerek başarı belgeleri İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın tarafından ilçe kaymakamı Hakan Alkan adına taktim edildi.
Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan törende İlçe Müftüsü Dr. Eyyup Aydın; “Kaymakamlığımız bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gurubu’nda 86 personelimiz görev almıştır. Personelimizin topluca fedakârlığının karşılığı olarak Kaymakamımız başarı belgesi ile ödüllendirmeyi uygun gördüler. Salonumuz 100 kişilik ama aralarda mesafeli oturma zorunluluğu olduğu için 40 personelimizi davet ettik. Bu başarı belgesi başarı olduğu için başarıdır. Kurumumuz için övünç kaynağıdır. Bu gururu yaşattığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kovid mücadelesinde Müftülük olarak ta personel olarak ta iyi bir sınav verdik. Halende vermeye devam ediyoruz. Bu sıkıntılı dönemde insanlarımıza milletimize faydalı olduk. Büyüklerimizde bu başarıyı gördü. “dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da maske takmak zorunlu
YEREL HABERLER Çorum'da maske takmak zorunlu
Çorum'da yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Çorum'da yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak ...
Çorum-Amasya yolunda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Çorum-Amasya yolunda hummalı çalışma
AK Parti’den Vali Mastalı’ya kutlama ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti’den Vali Mastalı’ya kutlama ziyareti
Belediye ekipleri yaralı köpek için seferber oldu
YEREL HABERLER Belediye ekipleri yaralı köpek için seferber oldu
Tanısı konulamayan rahatsızlık hayatını kararttı Dizindeki ağrı ve yüzündeki kızarıklıkla hastaneye başvurdu, 1.5 yıldır hastalığının tanısı bulunamadı Şimdiye dek 7 farklı hastalık teşhisi konuldu, tedavi olmayı bekliyor 1.5 yılda 30 doktor gezdi
YEREL HABERLER Tanısı konulamayan rahatsızlık hayatını ...
Çorum'da kasa hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'da kasa hırsızı yakalandı
Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu KSS 19. cadde asfalt ve tretuara kavuştu KSS esnafı Başkan Aşgın’a teşekkür plaketi verdi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Esnaflarımızla birlikte olmaya, yol yürümeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden ...
Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye ...
Osmancık’ın bazı köyleri içme suyu ve fosseptik hizmeti alacak
YEREL HABERLER Osmancık’ın bazı köyleri içme suyu ve fosseptik ...
Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X