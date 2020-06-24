ÇESOB yönetimi pandemi sürecini masaya yatırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ÇESOB yönetimi pandemi sürecini masaya yatırdı

İHA

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)'un Haziran ayı Yönetim Kurulu toplantısı Birlik'te gerçekleştirildi.

ÇESOB yönetimi pandemi sürecini masaya yatırdı

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB)’un Haziran ayı Yönetim Kurulu toplantısı Birlik’te gerçekleştirildi.
ÇESOB Başkanı Recep Gür Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu üyeleri hazır bulundu.
Toplantıda esnaf ve sanatkarların talep ve sorunları ile pandemi süreci masaya yatırıldı, gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı.
Toplantıda konuşan Birlik Başkanı Recep Gür, Çorum’da koronavirüs salgınına karşı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce başarılı kararlar alındığını ve böylece Çorum’da Kovid19 seyrinin kontrollü bir şekilde sürdüğünü söyledi. Salgına karşı tüm esnaf ve sanatkarları uyaran Gür, maske, sosyal mesafe ve temizliğin önemine vurgu yaptı.
Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara kredi desteği sunan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür eden Recep Gür, bu süreçte işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnaflara da maddi ve manevi destek veren Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve tüm siyasi parti temsilcilerine ayrı ayrı teşekkür etti.
Buna karşın kahveci esnafının mağduriyet yaşamaya devam ettiğini ifade eden Gür, bugünlerin de elbet geçeceğini dile getirerek, dünya ülkelerini kasıp kavuran salgının ülkemizde hala etkisinin devam ettiğini ancak buna karşın hükümetin aldığı önlemlerin de takdire şayan olduğunu kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kurumlarıyla birlikte büyük bir devlet olduğunu vurgulayan Gür, bu sürecin de üstesinden gelineceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"
YEREL HABERLER Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"
Yabancı öğrenciler salgın sürecinde Türkiye’de kalmayı tercih etti
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler salgın sürecinde Türkiye’de ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüse ateş açıldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüse ateş açıldı: 3 ...
Tarım işçilerinin minibüsüne silahlı saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin minibüsüne silahlı saldırı: 3 ...
Osmancık’ta vefa ekibine başarı belgesi
YEREL HABERLER Osmancık’ta vefa ekibine başarı belgesi
Çorum'da maske takmak zorunlu
YEREL HABERLER Çorum'da maske takmak zorunlu
Çorum'da yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
YEREL HABERLER Çorum'da yarından itibaren maskesiz sokağa çıkmak ...
Çorum-Amasya yolunda hummalı çalışma
YEREL HABERLER Çorum-Amasya yolunda hummalı çalışma
AK Parti’den Vali Mastalı’ya kutlama ziyareti
YEREL HABERLER AK Parti’den Vali Mastalı’ya kutlama ziyareti
Belediye ekipleri yaralı köpek için seferber oldu
YEREL HABERLER Belediye ekipleri yaralı köpek için seferber oldu
Tanısı konulamayan rahatsızlık hayatını kararttı Dizindeki ağrı ve yüzündeki kızarıklıkla hastaneye başvurdu, 1.5 yıldır hastalığının tanısı bulunamadı Şimdiye dek 7 farklı hastalık teşhisi konuldu, tedavi olmayı bekliyor 1.5 yılda 30 doktor gezdi
YEREL HABERLER Tanısı konulamayan rahatsızlık hayatını ...
Çorum'da kasa hırsızı yakalandı
YEREL HABERLER Çorum'da kasa hırsızı yakalandı
Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden kurtuldu KSS 19. cadde asfalt ve tretuara kavuştu KSS esnafı Başkan Aşgın’a teşekkür plaketi verdi Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Esnaflarımızla birlikte olmaya, yol yürümeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Aşgın, verdiği sözü tuttu esnaf çileden ...
Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Çorum'da mantardan zehirlenen 19 kişi hastaneye ...
Osmancık’ın bazı köyleri içme suyu ve fosseptik hizmeti alacak
YEREL HABERLER Osmancık’ın bazı köyleri içme suyu ve fosseptik ...
Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi
YEREL HABERLER Çorum'da 18 kişi mantardan zehirlendi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X