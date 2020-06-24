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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum'da oto ve halı yıkama işletmelerine sivrisinek denetimi

İHA

Çorum Belediyesi vektörel mücadelede problemi kaynağında çözmek için çalışmalarını her alanda sürdürüyor.

Çorum'da oto ve halı yıkama işletmelerine sivrisinek denetimi

Çorum Belediyesi vektörel mücadelede problemi kaynağında çözmek için çalışmalarını her alanda sürdürüyor.
Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri sivrisinek üreme alanlarından olan şehir merkezindeki oto ve halı yıkama işletmelerini denetleyerek sivrisineklerin buralarda ürememesi ve çevreye zarar vermemesi için uyulması gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu. Su kanalları, çökertme havuzları ve su depolarında denetimler yaptı.
'Karasinek ve sivrisinek mücadelemizi eş zamanlı olarak yürütüyoruz.' diyen Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Vektörel canlılar henüz larva dönemindeyken yani uçmaya başlamadan önce önlemlerimizi alıyoruz. Halkımızın sağlığını ilgilendiren konularda belediyemiz üzerine düşen her türlü vazifeyi büyük bir hassasiyetle yerine getiriyor.” dedi.
Başkan Aşgın, “Vektörel mücadelemizde ilk önce üreme kaynaklarını kurutmak için çalışma yapıyoruz. Bunun için şehrin çevresi ve merkezi dahil birçok noktada çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sivrisinekler, suyun içerisinde gelişen canlılar olduğu için bu bağlamda oto yıkama ve halı yıkama işletmeleri bu canlıların gelişimi ve üremesi için oldukça elverişli. Ekiplerimiz, işletmelerimizi ziyaret ederek dikkat etmeleri gereken konular hakkında onları hem bilgilendiriyor hem de bu işletmelerimize gerekli uyarılarda bulunuyor.” dedi.
Bu konuda titiz davranan işletmelere teşekkür eden Başkan Aşgın, vektörel mücadelenin 24 saat esasına dayalı bir şekilde yaz sezonu boyunca devam edeceklerini de dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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