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Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık

DHA

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve aramalarda izine rastlanılmayan 'aslan' ile ilgili açıklama yaptı. Çiftçi, "Aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların, kurtlar olduğunu düşünüyorum" dedi. Bayat'ın Aşağı Emirhalil köyünde, 10 Haziran´da, meradaki sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için...

Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) ÇORUM Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve aramalarda izine rastlanılmayan 'aslan' ile ilgili açıklama yaptı. Çiftçi, "Aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların, kurtlar olduğunu düşünüyorum" dedi.<br>Bayat'ın Aşağı Emirhalil köyünde, 10 Haziran´da, meradaki sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.<br>FOTOKAPANLAR YERLEŞTİRİLDİ<br>İddialar üzerine Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge, dronla havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen görüldüğü öne sürülen aslandan ize rastlanmadı.<br>'ASLAN OLACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM'<br>Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, aslan görüldüğü iddialarına şaşırdığını belirterek, "Çoban, uzaktan görüntü aldığını ve bunun da aslan olabileceğini iletti. Aslan ve yavrularının da olduğu söylendi. Biraz daha ilerleseydi bir aslan sürüsünün olduğu da ifade edilecekti. Bu biraz şehir efsanesi haline geldi. Hal böyle olunca da insanlar haliyle endişeye kapıldı. Çünkü hayvanların telef olması insanların silahlanması gündeme geldi. Ben jandarma komutanımızla görüşüp bir araştırma başlatılmasını istedim. Bölgede dron uçuruldu, fotokapanlar yerleştirildi. Yapılan çalışmalarda herhangi bir aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların kurtlar olduğunu düşünüyorum. Benim değerlendirmem o yönde, bir aslanın olacağına ihtimal vermiyorum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-25 16:10:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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