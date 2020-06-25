Kazada yaralanan köpek tedavi edildi

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Çorum'un Sungurlu İlçesi'nde akşam saatlerinde trafikte seyir halindeyken köpeğe çarpan vatandaş, belediye ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Baş kısmından ve göz çevresinde 67 cm derinliğinde kesikler olduğunu söyleyen Veteriner hekim Aydın Bahtiyar, gerekli müdahaleyi yaptıktan sonra bakımı için kazayı yapan vatandaşın istediği üzerine köpeği teslim etti.

Ekipler, önceki gün parkta boynunu ip kestiği belirlenen başka bir sokak köpeğini de yakalayarak tedavi altına alındı.

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