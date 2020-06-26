Kurban bayramı öncesinde denetimlerin artırılacağı belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hayvan hareketlerinin belli kurallar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kurban bayramı öncesinde denetimlerin artırılacağı belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hayvan hareketlerinin belli kurallar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir"

İHA

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Kurban bayramı öncesinde hayvan pazarı güzergahında yol kontrolü ve denetimleri yapılacağını hayvan sahipleri ile hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araç sahipleri 5996 sayılı kanunun ilgili maddelerince cezai işleme maruz kalmamaları konusunda uyardı.

Kurban bayramı öncesinde denetimlerin artırılacağı belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hayvan hareketlerinin belli kurallar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir"

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Kurban bayramı öncesinde hayvan pazarı güzergahında yol kontrolü ve denetimleri yapılacağını hayvan sahipleri ile hayvan ve hayvansal ürün taşıyan araç sahipleri 5996 sayılı kanunun ilgili maddelerince cezai işleme maruz kalmamaları konusunda uyardı.
İl içi büyükbaş hayvan sevklerinde büyükbaş hayvan pasaportlarının, küçükbaş hayvan sevklerinde ise koyunkeçi nakil belgelerinin, il dışı sevklerinde ise veteriner sağlık raporlarının alınması gerektiği hatırlatan İl Müdürü Sarı, "Üreticilerimizin belgesiz hayvan alım ve satımı nedeni ile mağdur olabilir. Üreticilerimiz belgesiz hayvanlarını hayvan pazarına getirmesinler. Belgesiz hayvanlar pazara alınmayacak" dedi.

'Yol güzergahlarında denetimler artırılacak'
Kurban Bayramı öncesinde hayvan pazarı ve yol güzergâhlarında, hayvan ve hayvansal ürün hareketlerinin kontrolüne yönelik denetimlerin artarak devam edileceğini hatırlatan Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, "Hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması için hayvan hareketlerinin kontrolü büyük önem arz ediyor. İlimizdeki hayvan pazarlarında salgın ve paraziter hayvan hastalıklarının yayılmasını engellemek, bunlardan korunmak, hayvanların sağlıklı ortamlarda alınıp satılmalarını temin etmek amacıyla denetimler yapıyoruz. Bu denetimlerde önceliğimiz üreticisinin korunmasıdır. Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hayvan hareketlerinin belli kurallar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir. Bir işletmede bir hayvanda görülen bulaşıcı bir hastalık, çok kısa bir süre içerisinde işletmedeki tüm hayvanları, sonrasında tüm köyü, oradan da il geneline yayılabilmektedir. Kontrolsüz hayvan hareketleri ile de bu hastalık diğer illerdeki hayvanlara bulaşmaktadır. Bakanlığımız mevzuatları gereği hayvanların il içi nakillerinde büyükbaş hayvanlarda pasaport, küçükbaş hayvanlarda ise nakil belgesi hazırda bulundurulması zorunludur. İl dışına sevk edilecek büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda ise nakil esnasında veteriner sağlık raporu bulundurulması gerekmektedir. "diye konuştu.

'Gerekli şartları taşımayan hayvanlar nakledilemeyecek'
Hayvan hareketleri nedeni ile hayvan hastalıklarının İller arasında yayılma riski nedeni ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların hayvan sağlığı açısından belli kriterleri yerine getirmeleri gerektiğini söyleyen İl Müdürü Orhan Sarı, "Yıl içerisinde Şap ve Çiçek aşıları yapılmış büyükbaş hayvanlar ile koyunkeçi vebası aşısı yapılmış küçükbaş hayvanların il dışına sevkine izin verilecektir. Ömründe İlk defa aşılanmış sığır cinsi hayvanlara ilk aşılamayı takip eden 2130 gün sonra rapel aşılama yapılacak, rapel aşılamayı takip eden 7 gün sonra il dışına sevkine izin verilecektir. " ifadelerini kullandı.

'İdari ve para cezası uygulanacak'
Yetiştiricilerin kulak küpesiz, belgesiz, sağlık durumu iyi olmayan, yıl içerisinde aşıları yapılmamış hayvanları sevketmemeleri gerektiğini belirten Sarı, "Gerek yol kontrollerinde, gerekse hayvan pazarlarında yapılacak olan denetimlerde uygun olmayan hayvanların pazar yerine girişine kesinlikle izin verilmeyecek. Belgesiz hayvan nakli yapan yetiştiricilere ve nakil vasıtası sahiplerine idari işlem uygulanacak. Bu nedenle yetiştiricilerimiz ve nakil yapan araç sahiplerinin mağdur olmamaları için mevzuata uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Yol kontrollerinde belgesiz veteriner sağlık raporu, pasaport, nakil belgesi, kulak küpesi olmayan hayvanları naklettiği tespit edilen hayvan sahiplerine büyükbaş hayvanlar için hayvan başına 831 TL, küçükbaş hayvanlar için hayvan başına 128 TL, nakil vasıtası sahiplerine ise 2.781 TL idari para cezası uygulanacaktır." şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ali Kuşçu mescidi ibadete açıldı
YEREL HABERLER Ali Kuşçu mescidi ibadete açıldı
Çorum’da kuş çeşmeleri yetim kaldı
YEREL HABERLER Çorum’da kuş çeşmeleri yetim kaldı
Çeltik üreticileri Osmancık'ta buluştu Düzenlenen tarla gününe Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölüm Başkanı Dr. Halil Sürek'de katıldı
YEREL HABERLER Çeltik üreticileri Osmancık'ta buluştu Düzenlenen ...
Sungurlu’da 5 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sungurlu’da 5 ev karantinaya alındı
Çorum'da fitness salonları açılıyor
YEREL HABERLER Çorum'da fitness salonları açılıyor
Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk edildi Milli servet göz göre göre heba oluyor
YEREL HABERLER Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk ...
Kazada yaralanan köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan köpek tedavi edildi
Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık
Başkan Şahiner Vali Masatlı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Şahiner Vali Masatlı'yı ziyaret etti
-Belediye YKS için ücretsiz araç kaldıracak
YEREL HABERLER -Belediye YKS için ücretsiz araç kaldıracak
Cami tuvaletinde kız çocuğuna cinsel istismara 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Cami tuvaletinde kız çocuğuna cinsel istismara 10 yıl ...
Hattuşalı kadın girişimcilerden kaymakam Ataman'a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Hattuşalı kadın girişimcilerden kaymakam Ataman'a ...
Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Eş dehşetini yaşayan Sakine: Yaşıma yakın bıçak darbesi aldım
YEREL HABERLER Eş dehşetini yaşayan Sakine: Yaşıma yakın bıçak ...
Çorum'da oto ve halı yıkama işletmelerine sivrisinek denetimi
YEREL HABERLER Çorum'da oto ve halı yıkama işletmelerine sivrisinek ...
ÇESOB yönetimi pandemi sürecini masaya yatırdı
YEREL HABERLER ÇESOB yönetimi pandemi sürecini masaya yatırdı
Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"
YEREL HABERLER Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"
Yabancı öğrenciler salgın sürecinde Türkiye’de kalmayı tercih etti
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler salgın sürecinde Türkiye’de ...
Tarım işçilerini taşıyan minibüse ateş açıldı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerini taşıyan minibüse ateş açıldı: 3 ...
Tarım işçilerinin minibüsüne silahlı saldırı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tarım işçilerinin minibüsüne silahlı saldırı: 3 ...
Osmancık’ta vefa ekibine başarı belgesi
YEREL HABERLER Osmancık’ta vefa ekibine başarı belgesi
Çorum'da maske takmak zorunlu
YEREL HABERLER Çorum'da maske takmak zorunlu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X