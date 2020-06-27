Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, yine de sınava yetişemedi

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için yanlış sınav merkezine giden ve yardım istediği polis ekiplerince sınava gireceği okula götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremedi.<br>Çorum'da bir kız öğrenci YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi için 75'inci Yıl Lisesi yerine farklı bir sınav merkezine gitti. Yanlış adrese geldiğini anlayan kız öğrenci, sınava gireceği merkeze yetişebilmek için trafik ekibinden yardım istedi. Trafik ekiplerince doğru sınav merkezine götürülen kız öğrenci, geç kalınca sınava giremedi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-27 12:17:17<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.