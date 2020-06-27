Sungurlu’da öğrenciler dualarla yolcu edildi

Bugün altın fiyatları ne kadar?

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumuna giren öğrenciler için ücretsiz olarak hizmet veren araçlar, sabahın erken saatlerinde belediye hizmet binası önünden dualarla hareket etti.

Öğrencilere Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in talimatlarıyla maske, çikolata ve su dağıtıldı. Belediye önünden hareket eden araçlar, öğrencileri sınava girecekleri okullara bıraktı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.