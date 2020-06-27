Kaymakam Ataman alınan tedbirleri inceledi

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Sungurlu Kaymakam vekili Yunus Ataman, ilçede alınan tedbirleri inceledi.

Kaymakam Ataman, her gün Kaymakamlık makamında yapılan salgınla mücadele toplantısından sonra İlçe Emniyet Müdürü ve İlçe Jandarma Komutanı ile beraber alınan tedbirlere yönelik incelemelerde bulunuyor.

Esnafları ziyaret eden Kaymakam Ataman, esnaf ve vatandaşların hijyen ve sosyal mesafe kurullarına uymalarını istedi. Kaymakam Ataman, maske takmaları konusunda ise vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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