Polisler seferber oldu ama sınava yetişemedi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Polisler seferber oldu ama sınava yetişemedi

İHA

Çorum'da yanlış sınav merkezine gelen öğrenci trafik polislerinin devreye girmesine rağmen sınava yetişemedi.

Polisler seferber oldu ama sınava yetişemedi

Çorum’da yanlış sınav merkezine gelen öğrenci trafik polislerinin devreye girmesine rağmen sınava yetişemedi.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı için yanlış sınav merkezine giden bir kız öğrenci polis ekiplerinden yardım istedi. 75. Yıl Lisesi yerine farklı bir okula gelen öğrenciyi polis ekipleri doğru adrese götürmesine rağmen genç kız sınava geç kaldığı için okula alınmadı. Öğrenci büyük üzüntü yaşadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Ataman alınan tedbirleri inceledi
YEREL HABERLER Kaymakam Ataman alınan tedbirleri inceledi
Sungurlu’da öğrenciler dualarla yolcu edildi
YEREL HABERLER Sungurlu’da öğrenciler dualarla yolcu edildi
Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, yine de sınava yetişemedi
YEREL HABERLER Yanlış sınav merkezine gidince polis devreye girdi, ...
Korona virüs tedbirleri altında YKS maratonu başladı
YEREL HABERLER Korona virüs tedbirleri altında YKS maratonu başladı
Çorum'da polisten 'maske' denetimi
YEREL HABERLER Çorum'da polisten 'maske' denetimi
Apartmanda yılan paniği
YEREL HABERLER Apartmanda yılan paniği
Ali Kuşçu mescidi ibadete açıldı
YEREL HABERLER Ali Kuşçu mescidi ibadete açıldı
Kurban bayramı öncesinde denetimlerin artırılacağı belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı; "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele çalışmalarının başarıya ulaşabilmesi için öncelikle hayvan hareketlerinin belli kurallar içerisinde yürütülmesi gerekmektedir"
YEREL HABERLER Kurban bayramı öncesinde denetimlerin artırılacağı ...
Çorum’da kuş çeşmeleri yetim kaldı
YEREL HABERLER Çorum’da kuş çeşmeleri yetim kaldı
Çeltik üreticileri Osmancık'ta buluştu Düzenlenen tarla gününe Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Çeltik Bölüm Başkanı Dr. Halil Sürek'de katıldı
YEREL HABERLER Çeltik üreticileri Osmancık'ta buluştu Düzenlenen ...
Sungurlu’da 5 ev karantinaya alındı
YEREL HABERLER Sungurlu’da 5 ev karantinaya alındı
Çorum'da fitness salonları açılıyor
YEREL HABERLER Çorum'da fitness salonları açılıyor
Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk edildi Milli servet göz göre göre heba oluyor
YEREL HABERLER Turizm amaçlı kurulan tesis çürümeye terk ...
Kazada yaralanan köpek tedavi edildi
YEREL HABERLER Kazada yaralanan köpek tedavi edildi
Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık
YEREL HABERLER Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık
Başkan Şahiner Vali Masatlı'yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Şahiner Vali Masatlı'yı ziyaret etti
-Belediye YKS için ücretsiz araç kaldıracak
YEREL HABERLER -Belediye YKS için ücretsiz araç kaldıracak
Cami tuvaletinde kız çocuğuna cinsel istismara 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Cami tuvaletinde kız çocuğuna cinsel istismara 10 yıl ...
Hattuşalı kadın girişimcilerden kaymakam Ataman'a teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Hattuşalı kadın girişimcilerden kaymakam Ataman'a ...
Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Sungurlu'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Eş dehşetini yaşayan Sakine: Yaşıma yakın bıçak darbesi aldım
YEREL HABERLER Eş dehşetini yaşayan Sakine: Yaşıma yakın bıçak ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X