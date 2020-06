Barış Manço’nun şarkısından ilham aldı, Hatmi çiceğinin reçelini yaptı

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan İsmail Kavak, Barış Manço’nun şarkısından ilham alarak doğadan topladığı Hatmi çiçeklerinden reçel yaptı.

Osmancık İlçesi Koyun Baba Mahallesi’nde yaşayan İsmail Kavak, Barış Manço’nun “Nane Limon Kabuğu” isimli şarkısında geçen Hatmi çiçeğinden reçel yaptı. Emeklilik sonrası organik tarım ile ilgilendiğini belirten İsmail Kavak, Osmancık’ın her yerinde kendiliğinden yetişen Hatmi çiçeğinden yapılan reçel ve şurubun faydalarını da sıraladı.

İlçe halkı arasında “Gül Fatma ağaçı”olarak ta adlandırılan Hatmi çiçeğinden reçel yapıldığını organik tarım gurubundan öğrendiğini belirten İsmail Kavak; “Emeklilik sonrası organik tarım ile uğraşmaya başladım. Sosyal medyada üyesi olduğum organik tarım gurubuna sokağımızda bulunan bu çiçeğin görselini paylaştığımda üyeler bunun hatmi çiçeği olduğunu söylediler. Osmancık’ta her yerde görebileceğimiz bu çiçekleri toplayarak reçel yaptım. İsteyen reçel isteyen şurupta yapabilir. Öksürük, çocuklarda nefes darlığı, farenjit, kanser gibi hastalıklarda kullanıldığı söyleniyor.



"Çiçeğin tohumu oldukça pahalı”

Hatmi çiçeğinin tohumunun oldukça pahalı olduğunu belirten İsmail Kavak, “Rahmetli Barış Manço’nun şarkısına konu olan Hatmi çiçeği de budur. Doğada kandilinden yetişen Hatmi çiçeğinin ana vatanı sıcak iklimin olduğu Antalya diye bilsem de Osmancık’ta her yerde görmek mümkün. Değişik renklerde açan çiçekleri kokusuz olsa da reçeli oldukça güzel. Her bir dalında binlerce tohum bulunduran bu çiçek tam bir şifa kaynağı ve tohumları oldukça pahalı. Araştırmalarımdan öğrendiğime göre 20 küçük tohum bulunduran paketler 20 TL den internette satışa sunuluyor. Ben de bu tohumları toplayıp organik tarım ile uğraşan herkese hediye edeceğim” dedi.

İlçe halkı ise çiçeğinden reçel yapıldığını bilmediklerini hatta arsız bir bitki olduğu için bahçelerinden sökmek durumunda kaldıklarını belirterek reçelin tadına bakarak “Artık biz de yaparız” dediler.

