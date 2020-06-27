Çorum'da traktör şarampole devrildi: 5 yaralı

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<br>Yusuf ÇINAR/İSKİLİP (Çorum), (DHA)ÇORUM'un İskilip ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün şarampole devrilip, ters dönmesi sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.<br>Kaza, saat 20.00 sıralarında İskilip ilçesi Derkargın köyü gölet mevkiinde meydana geldi. Şükrü Kırkıcı yönetimindeki 19 FB 118 plakalı traktör, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilip, ters döndü. Kazada isimleri henüz belirlenemeyen 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çamurla kaplı alandan ambulanslara taşındı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar İskilip Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-27 22:47:23<br>

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