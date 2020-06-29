Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da üç tekerli motorsikletiyle giderken kalp krizi geçiren Yaşar Ulukavaklı (53), yaşamını yitirdi.<br>Olay, kent merkezinde taş ocağı yolunda meydana geldi. Yaşar Ulukavaklı, 3 tekerli motosikletiyle seyir halindeyken aniden fenalaştı. Motosikleti güçlükle durduran Ulukavaklı, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Ulukavaklı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Yaşar Ulukavaklı'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-06-29 14:36:55<br>
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