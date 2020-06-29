İskilip'te işyerine giren yılanı pahiğe neden oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde bir işyerine giren paniğe neden oldu.

Sabah saatlerinde işyerine gelen işletme sahibi içeride yılan olduğunu görünce şok yaşadı. Yılanı kendi imkânlarıyla çıkaramayan işyeri sahibi İskilip Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.

İşyeri sahibi ve esnaflarında yardımlarıyla bir plastik içerisine alınan yılan daha sonra görevliler tarafından doğaya bıkarıldı.

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