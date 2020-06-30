Puhuhepa kadın kooperatifi dünya'ya açılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Puhuhepa kadın kooperatifi dünya'ya açılıyor

İHA

Boğazkale Kaymakamlığının teşvik ve destekleriyle Hitit Başkenti Hattuşa 'da kurulan "Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi" yine Kaymakamlıkça hazırlanan proje ile ülkemizin tamamına açılmaya hazırlanıyor.

Puhuhepa kadın kooperatifi dünya'ya açılıyor

Boğazkale Kaymakamlığının teşvik ve destekleriyle Hitit Başkenti Hattuşa ’da kurulan “Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi” yine Kaymakamlıkça hazırlanan proje ile ülkemizin tamamına açılmaya hazırlanıyor.
Hitit Medeniyetinin Başkenti Hattuşa’da Boğazkale Kaymakamlığının teşvik ve destekleriyle kurulan “Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi” Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kabul edilen ve sözleşmesi imzalanan Teknik Destek Projesi ile ülke genelinde pazarlama yapabilecek.
Boğazkale Kaymakamı Yunus Ataman, Hattuşa’lı kadın girişimcilerin sosyal ve ekonomik hayatta daha etkin rol alması, yerel ürün ve imkânların kullanılarak bölge ekonomisinin ve turizminin canlandırılması amacıyla kuruluşunda öncülük yaptığı Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifine desteğine devam ediyor.
Kooperatifin gelişen ve değişen günümüz şartlarında pazar payının genişletilmesi, daha fazla vatandaşımıza erişim imkânının sağlanması ve dolasıyla Hattuşa’ nın ve kooperatif ürünlerinin daha fazla tanıtımının yapılmasını sağlamak amacıyla Orta Karadeniz Kalkın Ajansına sunulmak üzere hazırlanan proje kabul edilerek sözleşme imzalandı.
Boğazkale Kaymakamlığı Makam Odasında düzenlenen ve Kaymakam Yunus Ataman’ın da hazır bulunduğu imza töreninde Kalkınma Ajansı adına OKA Çorum İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın ve Kooperatif adına ise Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Keller imza attı.
Sözleşmesi imzalanan proje kapsamında, Kooperatif adına bir internet sitesi açılması, domain hizmet sağlanması, internet üzerinden esatış imkânı, SMS entegrasyonu, ürün fotoğraflama ve katalog oluşturulması, Sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve düzenlenmesi, sanal tur ve basılı ürün kataloglarının yanı sıra kooperatif üyelerine yönelik eğitim ve kurs faaliyetleri düzenlenecek.
Puduhepa Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifi hayata geçirilen proje ile ürünlerini elektronik ortamdan pazarlayarak daha geniş kitlelere ulaşmış olacak. Kaymakam Ataman, OKA Çorum İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın’ın şahsında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına ve projenin hazırlanması noktasında emeği geçen mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Ticari araç bariyerlere çarptı: 1 yaralı
İskilip'te işyerine giren yılanı pahiğe neden oldu
YEREL HABERLER İskilip'te işyerine giren yılanı pahiğe neden oldu
Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü
YEREL HABERLER Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü
Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü
YEREL HABERLER Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü
Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü
YEREL HABERLER Motosiklet kullanırken kalp krizi geçirip, öldü
Boğulmak üzere olan kızıl şahini vatandaşlar kurtardı
YEREL HABERLER Boğulmak üzere olan kızıl şahini vatandaşlar kurtardı
İskilip’te korkutan yangın
YEREL HABERLER İskilip’te korkutan yangın
Çorum barajından 3 ton çöp tonlandı
YEREL HABERLER Çorum barajından 3 ton çöp tonlandı
Mahsur kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mahsur kalan ebabil kuşunu itfaiye kurtardı
Çorum’da YKS heyecanı
YEREL HABERLER Çorum’da YKS heyecanı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X