Koçhisar isale hattı projesine ek ödenek

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bakan Yardımcısı Metin’den Koçhisar İsale Hattı projesinin ödeneğinin artırılması konusunda söz aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanı Aşgın, seçim dönemi söz verdikleri tüm projelerde olduğu gibi Koçhisar İsale Hattını da yakından takip ettiklerini vurguladı.

Projeye 2020 yılı için 1 Milyon TL ödenek ayrıldığını, Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i ziyaretlerinde bu ödeneğin artırılmasına yönelik taleplerini dile getirdiklerini ifade eden Başkan Aşgın, "Koçhisar İsale Hattı Projemizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. İhaleyi kazanan firma şantiyesini kurdu, çalışmalarına başladı. Bilindiği üzere 52 km. uzunluğundaki hattan gelecek içme suyu Çorum'umuzun 50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak. 83 Milyon TL + KDV bedelle ihale edilen proje önemli projelerimiz arasında yer alıyor." dedi.

Seçim dönemi söz verdikleri tüm projelerle ilgili çalışmaların yoğun bir şekilde yapıldığının altını çizen Başkan Aşgın, isale hattı projesinin ödenek artırılması konusunda kendilerine yönelik olumlu yaklaşımları ve ödeneğin artırılması konusunda çalışma yapılacağı açıklamasında bulunan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'e teşekkür etti.

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