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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorum Belediyesi'nden “Arabalı Sinema” keyfi

İHA

Çorum Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde kültür ve sanat faaliyetlerine hızlı verdi. Belediye, Çorum'u ilk kez arabalı sinema ile buluşturacak.

Çorum Belediyesi'nden “Arabalı Sinema” keyfi

Çorum Belediyesi, yeni normalleşme sürecinde kültür ve sanat faaliyetlerine hızlı verdi. Belediye, Çorum’u ilk kez arabalı sinema ile buluşturacak.
Eski Türk sinemalarında gördüğümüz arabalı sinema 345 Temmuz tarihlerinde yeni stadyum otopark alanında sahnelenecek.
Kültür ve medeniyetler başkenti Çorum’da her alanda aşkla çalışmaya devam ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Pandemi süreci yaşanmamış olsaydı bu yaz çok daha zengin etkinliklerle hemşehrilerimizi buluşturacaktık. Bölgenin en büyük kitap fuarını kurmaya başlamıştık. Hitit Fuar ve Festivali bu sene hiç olmadığı kadar büyük bir organizasyonla karşımıza çıkacaktı. Bu büyük organizasyonları ertelemek zorunda kaldık. Yeni normalleşme sürecinde kültür sanat faaliyetlerimizi büyük bir hızla devam ettiriyoruz.” dedi.
Arabalı sinema gösteriminin Çorum’da ilk kez yapılacağını ve Çorum halkının kendilerinden yoğun olarak talepte bulunduğunu dile getiren Başkan Aşgın, “345 Temmuz akşamlarında, hayatımız boyunca sadece Yeşilçam filmlerinde gördüğümüz o nostaljik ve güzel anları hep birlikte canlı canlı yaşayacağız. Yeni stadımızın otopark kısmında birbirinden güzel filmleri hemşehrilerimizin seyrine sunacağız. Çorum akşamlarına renk katacak bu güzel etkinliğe tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Başkan Aşgın, arabalı sinema keyfine katılan tüm sinemaseverlere mısır ve gazoz ikramında bulunacaklarını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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