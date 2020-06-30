Gazi ve İnönü caddesi yıkanarak dezenfekte edildi

Çorum Belediyesi, Gazi ve İnönü Caddelerinde detaylı temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler Zabıta ekiplerinin de desteğiyle gece yarısından itibaren Gazi ve İnönü Caddesini yıkadı. Gün ağarıncaya dek çalışmaların sürdüren ekipler çalışmalarına diğer cadde ve sokaklarda da devam edecek.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, pandemi sürecinde başladıkları dezenfekte çalışmalarını halen devam ettirdiklerini kaydetti. Yeni normalleşme sürecinde de çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Çöplü, “Havaların ısınması ve kısıtlamaların azalmasıyla birlikte özellikle Gazi ve İnönü Caddelerimizde gözle görülür bir yaya yoğunluğu oluşmaya başladı. Halkımızın sağlığı bizim için her şeyin ötesinde. Bu yoğunluğun sağlık açısından risk oluşturabileceğini düşünerek iki ana caddemizi detaylı bir temizlik ve dezenfekte çalışması yaptık. Bundan sonra da şehrimizin genelinde dezenfekte işlemlerimize devam edeceğiz. Sabaha dek süren çalışmalarda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

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