Jandarmadan reflektör denetimi

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında reflektör uygulaması başlattı.

İlçe Jandarma trafik timleri Bölge Trafik İstasyon Amirliği karşısında bulunan uygulama noktasında ve sorumluluk bölgesinde yaptığı denetimlerde traktör sürücülerine reflektörün önemini anlatarak, römorklarına iki adet ECR69 üçgen reflektör takılması için uyarıda bulundu.

Jandarma trafik timleri römorklarının arka kısımlarında mutlaka reflektör takılı olması gerektiğini vurgularken, özellikle bölgede meydana gelen traktörlerin karıştığı ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarına dikkat çektiler. Böyle kazalarla karşılaşılmaması ve sürücülerin can güvenliği için reflektör takılmasının önemine işaret eden trafik timleri, sürücüleri piyasada daha ucuza satılan merdiven altı olarak tabir edilen, geceleri parlamadığı için işlev yapmayan sahte ve taklit reflektörlerin yerine orijinal reflektör takılması konusunda uyardılar.

Yapılan denetimlerde traktör sürücülerine trafik kurallarına uymaları, reflektörsüz karayoluna çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik timleri, kazaların azaltılması, can ve mal kaybın en aza indirilmesi için gece gündüz demeden kararlılıkla uygulamalarına devam ediyorlar.

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