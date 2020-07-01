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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mantar zehirlenmelerine dikkat

İHA

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, son günlerde artış gösteren mantar zehirlenmelerine karşı uyardı.

Mantar zehirlenmelerine dikkat

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, son günlerde artış gösteren mantar zehirlenmelerine karşı uyardı.
Son yağışlardan sonra kırsal ve ormanlık alanlarda artan yabani mantarların tüketiminin artmasına bağlı zehirlenme vakalarında artış gözlendiğine dikkat çeken Tarım ve orman İl müdürü Orhan Sarı, mantar zehirlenmelerinin özellikle yağışların bol olduğu mevsimlerde görüldüğüne dikkat çekti.
Doğal ortamlarda yetişen ve yapısında zehir bulunan mantarların taze, kurutulmuş veya konserve şeklinde çiğ veya pişirilmiş olarak yenmesi neticesinde ölümle sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler görülebildiğinin altını çizen Sarı, kentte doğal ortamlarda zehirli mantarların yetiştiği ve halkın da bu mantarlara çokça rağbet ettiğine vurgu yaptı.
Zehirlenme belirtilerinin mantarda bulunan zehrin niteliğine göre mantarın yenmesini takiben 2 ile 6 saat içinde ortaya çıkabildiğini anlatan Sarı, “Mantarlarda bulunan zehirin özelliğine göre ortaya çıkan belirtiler çeşitlilik gösterebilmektedir. Mantarın yenmesini takiben 2 saat içinde sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüz ve boyunda kızarma, ağızda metal tat duyusu, bulantı, kusma, terleme; bazı türlerin yenmesinden 6 saat sonra ise bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı, karın ağrısı, karaciğer/ böbrek fonksiyon bozuklukları ile ölümle sonuçlanan zehirlenme belirtileri görülebilmektedir” dedi.
Vatandaşların doğada yetişen mantarları kesinlikle tüketmemeleri ancak tüketilmesi sonucunda bu belirtilerin görülmesi hâlinde mantarı tüketen kişilerin derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini vurgulayan Sarı, “İhtiyaç halinde mantar zehirlenmelerinde kullanılan panzehir, Ulusal Zehir Danışma Merkezi tarafından Türkiye’de 20 stok merkezinde kullanılmak üzere hazır bulundurulmaktadır. Ulusal Zehir Danışma Merkezi, zehirlenme konusunda 7/24 kesintisiz hizmet sunmaktadır. Bilgi almak isteyenler 114 numaralı Ulusal Zehir Danışma Merkezini arayabilirler” diye konuştu.
Halk arasında mantarla ilgili yanlış bilinen bilgiler hakkında da açıklama da bulunan Sarı, “Halk arasında hiçbir ilmi ya da tıbbı değerlendirmesi olmayan, araştırması olmayan ve kesinlikle yanlış olan bilgiler şunlardır: Yoğurtla yenen mantar zehirlemez. Pişirilen mantarda zehir yok olur. Sirkeli ve tuzlu suda kaynatmakla mantarın zehri alınır. Kurutulmuş mantarın yenmesiyle zehirlenme olmaz. Çayırlarda yetişen mantarlar zehirli değildir. Mantar koparıldığında rengi değişmezse mantar zehirsizdir; mantarın iç kısmı mavileşirse bu mantar zehirlidir. Ağaçlardaki mantarlar zehirsizdir. Zehirli mantar gümüş kaşıkla pişirilirse kaşık kararır. Salyangozlar zehirli mantarları yemezler, mantara zehri yılanlar verir. Mantar koparılınca zehirli ise iç kısmının rengi hemen mavileşir.Özetlemek gerekirse doğadan toplanan mantarın zehirsiz olmasının tam bir kriteri olmaması nedeniyle kültür mantarlarını tercih etmemizde, muhtemel zehirlenme vakalarının önüne geçmek açısından fayda vardır” diye konuştu.
Mantar zehirlenmelerinden korunmak için doğal alanlarda yetişen mantarlar yerine kültür mantarlarının tercih edilmesini isteyen Sarı, şunları kaydetti; “Kültür mantarları bünyelerinde zehirli maddeleri bulundurmadığından bir zehirlenme görülmesi söz konusu değildir. Ancak, bu mantarların yetiştiği ortam itibarıyla, bazı mikroorganizmalar mantarların üzerinde bulunabilir. Bu mikroorganizmayla bulaşmış mantarların çiğ olarak yenmesi sonucunda çok hafif mide ve bağırsak şikâyetlerinin gelişebileceği de unutulmamalıdır. Ayrıca mantar alırken ambalajlı olan mantarlar tercih edilmeli ve ambalajında tüketiciyi bilgilendirmeye yönelik bilgilerin yer aldığı etiketlerin olup olmadığına da dikkat edilmelidir”

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