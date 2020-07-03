Husumetlisi gözaltına alınınca polis otosuna ateş açtı

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, hakkındaki yakalama kararı nedeniyle gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye götürülen Beytullah B.'nin (23) içinde bulunduğu polis ekip otosuna, husumetlisi E.S. (17) tarafından ateş açıldı. Polis aracına 2 kurşun isabet ederken, E.S, etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.<br>Olay, dün gece saatlerinde Göğüs Hastalıkları Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hakkında bir suçtan yakalama kararı bulunan Beytullah B., polis tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen Beytullah B.´nin içinde bulunduğu polis ekip otosuna yaklaşan husumetlisi E.S., tabancayla ateş etti. Şüpheli polis tarafından etkisiz hale getirilirken, polis otosuna 2 kurşun isabet etti. E.S. gözaltına alınırken, Beytullah B., sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR<br>2020-07-03 11:02:12<br>
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