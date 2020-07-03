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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İş yerine giren yılan paniğe neden oldu

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

İş yerine giren yılan paniğe neden oldu

Çorum’un Osmancık ilçesinde bir iş yerine giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.
Osmancık ilçesi Yeşilçatma Mahallesi’nde bir kuru yemiş dükkanına giren yılan paniğe neden oldu. İşletme sahibi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü arayarak yardım istedi. Zehirli ve saldırgan olduğu öğrenilen yılan itfaiye ekipleri tarafından alınarak iş yerinden çıkartıldı. Yaklaşık 2 metre boyundaki yılan daha sonra itfaiye ekiplerince doğaya bırakıldı.

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