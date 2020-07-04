Çorum'da fotokapanlara 'aslan' değil, çakal, tilki ve domuz takıldı

<br>Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'un Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyü kırsalında görüldüğü iddia edilen aslanın bulunması için yerleştirilen fotokapanlara çakal, tilki ve domuz görüntüleri yansıdı.<br>Bayat'ın Aşağı Emirhalil köyünde, 10 Haziran´da, meradaki sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef oldu. Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etti. 2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani hayvan gördüklerini öne sürdü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.<br>İZİNE RASTLANILMADI<br>İddialar üzerine Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda, arama yaptı. Ayrıca bölge, dronla havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise araziye 3 fotokapan yerleştirdi. Köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen görüldüğü öne sürülen aslanın izine rastlanılmadı.<br>TİLKİ, ÇAKAL, DOMUZ ÇIKTI<br>Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerinin aslan iddiası üzerine araziye yerleştirdiği fotokapanlara çakal, tilki ve domuz görüntüleri yansıdığı tespit edildi. DHA-Genel Türkiye-Çorum / Bayat Yusuf ÇINAR<br>2020-07-04 13:07:38<br>

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