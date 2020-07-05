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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

İHA

Çorum'a yapılması planlanan yeni adliye ek binasının projesi için yer teslimi bekleniyor.

Ceylan ve Ahlatcı, Bakan Gül ile biraraya geldi

Çorum’a yapılması planlanan yeni adliye ek binasının projesi için yer teslimi bekleniyor.
Yer tesliminin yapılmasının ardından proje çalışmaları başlayacak.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü ziyaret eden AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “Adliye binası için mutlu sona yaklaşıyoruz” dedi.
AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Adalet Bakanlığı’nda bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini kente yapılacak yeni Adliye binası oldu.
2006 yılında açılan Çorum Adalet Sarayı’nda fiziki yetersizlik nedeniyle ek bina talebi 2014 yılından bugüne kadar dile getiriliyordu. Aradan geçen bu süreç zarfında özellikle 2019 ve 2020 yıllarında ek bina talebi için büyük yol kat edildi.
Şubat ayında Adalet Bakanlığı’nda yapılacak projenin yol haritasının belirlenmesi için bakanlıkta bir toplantı yapılmıştı.
Bakan Gül ile görüştükten sonra bir açıklama yapan İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, “AK Parti MKYK Üyesi ve milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan ile birlikte Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ü ziyaret ettik. Bakanımıza pandemi sürecinde takdirle karşılanan çalışmalarının yanısıra yoğun temposuna rağmen ilimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet odaklı yaklaşımı ve özellikle bu kapsamda yeni adliye sarayımızın şehrimize kazandırılması hususundaki talimatları dolayısıyla şehrimiz adına teşekkür ediyoruz. Yer teslimi yapılacak. Yeni adliye binasında sona yaklaştık bakanlığımız tarafından beklenen imar değişiklikleri tamamlandı. Şimdi bu yer üzerine yapılacak yeni binanın proje çalışmaları bakanlığımız tarafından yapılıyor. Çoruma böyle bir projeyi kazandırmaktan dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül’e AK Parti hükümetimize, milletvekillerimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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