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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

50 yıldır zamana ayar veriyorlar

İHA

Çorum'un Osmancık ilçesinde yaşayan Karabudak ailesi 50 yıldır saat tamirciliği yapıyor.

50 yıldır zamana ayar veriyorlar

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşayan Karabudak ailesi 50 yıldır saat tamirciliği yapıyor.
Zaman ilerledikçe kullanılan teknoloji ve araçlar da değişti. İnsanların zamanı öğrendiği saatler ve saatçilik mesleği de bu değişimden etkilendi. Eski nesil mekanik saatler yerini dijitallere ve cep telefonuna bıraktı. Ancak meraklıları tarafından antika guguklu saatler ve duvar saatleri hala tercih ediliyor.
64 yaşındaki emekli öğretmen Abdullah Karabudak, kardeşi Mehmet Karabudak ile birlikte babalarından miras kalan mesleği ilçede yaşatmaya devam ediyor. Eski saatleri yeniden çalışır hale getiren Karabudak kardeşler, 50 yıldır zamana ayar veriyor.
Saat tamirciliğini 1970’li yıllardan bugüne kadar yaptığını dile getiren Karabudak, dükkanın yanı sıra kuyumcularda da saat tamiri işlerine baktığını söyledi.
Babasının vefatından sonra mesleği kendilerinin devraldığını, kardeşini de bu mesleğe kazandırdıklarını anlatan Karabudak, “Öğretmen olduğum için kardeşime destek oldum. Bu sanatın, mesleğin 11 yıl ekmeğini yedim” dedi.
Yeni neslin sanata, zanaatkara fazla itibar etmediğini alın terletmeden hazır paranın peşinde koştuğunu gördüğünün altını çizen Karabudak, her şeyin bir emeğinin karşılığının olacağını ifade etti.
Zaman zaman antika saatler getirenler olduğunu kaydeden Karabudak, bazen tamirini yaptıkları antika saatlerin bazen de satışını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Diğer meslek gruplarında olduğu gibi saatçiliğe de talep olmadığını açıklayan Karabudak, “Vatandaş çalışmadan alın terletmeden paranın derdinde. Bir çocuk geldi. Beni çırak alır mısın diye sordu. Daha ilk sorduğu soru kaç lira vereceksin bana. Önce gelecek, öğrenecek, müşteriyle nasıl iletişim kurulur, dükkanın düzeni nasıl olur ondan sonra ekmek yiyecek. Bu da en az 45 yılını alır” ifadelerini kullandı.
Teknolojinin mesleği etkilediğini dile getiren Karabudak, “Daha önce mekanik saatler olduğu için el işçiliği çoktu. Şimdi fabrikasyon olduğu için baskıdan çok sayıda saat yapıyor. Ucuz fiyata satıyor. Bu saatlerin kalitesi eskilere göre çok çok basite indirgenmiş oldu. El işçiliği olan orijinal saatler yok mu var. Bunlarda çok pahalı. Saatlerdeki değerlendirme ekran ve kadranındaki kıymetli taslarla alakalı. 3 ila 5 bin dolara kadar saatler var. Antika saat koleksiyoncuları ve antika saat soranlar zaman zaman dükkana uğruyorlar. Elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

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