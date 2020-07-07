Otomobil şarampole devrildi : 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza sabah saatlerinde SungurluKırıkkale karayolu Aydoğan Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan F.Ö. (41) yönetimindeki 06 EF 8012 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düşerek takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi H.Ö. (35) ve çocukları E.Ö. (11) , E.R.Ö (7) ve M.Ö. (13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulans ile Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.